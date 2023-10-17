兇車！車輛泊停車場沒鎖門　竟多了具女屍傳臭味流屍水　車主慘了

到底發生過甚麼事？台灣新北市1個停車場去年6月揭發離奇命案，有建築公司將輕型貨車停泊在停車場內，其間沒有鎖門，5天後離奇出現1具女屍。因該車淪為「兇車」，導致車價及車內物品價值受影響需報廢，該公司遂向女死者的家屬索償42萬多新台幣（約10萬港元）。案件審理時，死者家屬認為無證據證明女死者是自行進入車內自殺，且車內物品並無損毀，因此應減低賠償金額。法官判決指涉事汽車遭人無故闖入，並發生死亡事故，社會常理上會對車輛及車內物品造成貶值，因此判定賠償金額應為32萬多新台幣（約8萬港元）。



輕型貨車的車主接獲停車場通知，指其車輛傳出怪味及流出臭水。車主趕到現場查看，打開車門發現竟有1具女屍陳屍在內。（網上圖片）

綜合台媒報道，這宗離奇女屍命案發生於2022年6月23日上午8時半，輕型貨車的車主接獲停車場通知，指其車輛傳出怪味及流出臭水。車主趕到現場查看，打開車門發現竟有1具女屍陳屍在內。

事發時該輕型貨車停泊在車場5天，其間車門沒有上鎖，但車主認為死者楊女是無故進入車內，令車輛變成兇車，且車內物品如汽車安全座椅及嬰兒手推車已無法使用，需要報廢，遂向死者家屬索取賠償，包括車輛價值貶值、拖吊費、停車場管理費等，加上汽車安全座椅及嬰兒手推車等物品的價值，以及醫療費及精神損失等，合共42萬多元新台幣（約10萬港元）。

法官認為就社會常情而言，汽車遭人無故進入並發生死亡事故，會對車輛及車內物品等造成經濟上貶值，故死者家屬需賠償。（網上圖片）

死者楊女家屬反對索償金額，認為楊女雖在車內死亡，但並無證據顯示她是自行走入車內自殺，加上車輛及車內物品並無損壞，是車主自行決定要報廢車輛，要求賠償並不合理。此外，家屬指車門當時未有上鎖，是車主疏忽，他須就過失付上責任，因此認為法庭應酌情減低賠償金額。

法官認為死者在有意識下進入車輛後座，最後猝死在車內，雖未有直接造成車輛及車內物品等毀損，，但就社會常情而言，汽車遭人無故進入並發生死亡事故，會對車輛及車內物品等造成經濟上貶值。

法官最後判楊女家屬須向車主作出以下賠償，包括車輛價值減損、安全座椅及嬰兒手推車及拖吊費用等合共32萬多新台幣（約8萬港元），法官亦認為車輛是因沒電而無法鎖上車門，並非因車主過失而造成今次事件。

當地二手車商表示，「兇車」也會有車商願意收購，但開價相對很低，而再作買賣的合約則不用說明事故，銷售員也沒有義務一定告知買家，故新買家可能不會知道是「兇車」。如購買二手車時想自保，在過程中可跟車商確認，甚至要求在合約明確列明不是涉及人身事故的車輛。