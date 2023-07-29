凶宅「害死6人」恐怖都市傳說震驚全台　業主嘆：不想再出租害人

在外租屋除了怕遇到惡房東，更怕租到凶宅。有台灣網友分享了台中一間房子的故事，承租期間在屋內帶走了4條人命，另外2人也疑似受到影響結束生命；最後物件大門緊鎖，房東只說，「不想再出租害人了」。



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一名網友在Facebook Group「靈異公社」發文敘述，該物件在台中，最先租給一對學生情侶，2人大四快畢業時，女方因歷經男友另交新女友、暴力傾向等事件，受不了折磨，最終選擇在屋內離開。

事發後房東有做法事處理該房子，過些日子順利出租給一對姊妹，怎料入住一陣子，總感覺屋裡會有東西莫名掉落，且姊姊每天固定會在半夜2點，都到客廳同一個地方待著，妹妹感到奇怪，好幾次問姊姊，姊姊卻說是在睡覺；然而，3個多月後姊姊便在同個地點離世，遭妹妹下班後目睹，當場嚇到哭不出來，後續也是有做法事處理。

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原PO透露，之後房東以「比市價還低近3成」的價格出售該房子，並請經紀委賣，平時都堅持在下午2點前結束帶看，某天傍晚6點多接到看屋電話，硬著頭皮看完，之後回公司開會，同事看她眼神不對，隔天找不到人，回到現場竟發現，該經紀也命喪於同個地點，當時則因為房屋要出售，便沒有做法事。

一陣子後，一名知曉背後故事的投資客買了該物件，以58萬台幣的價格成交，將其整理後再出租。不過後續卻又憾事頻傳，房屋出租公司代管小姐、對面鄰居，以及最後一名承租人，接連身亡。

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最後由特殊清潔公司清理，過程中只要超過下午3點後，每個人進屋內都非常不舒服；清理完成後，該物件再也沒有出租：「房東只說，不想再出租害人了。從此該物件大門緊鎖，該棟，只剩2樓一戶住戶。」

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