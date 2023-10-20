港鐵乘客月台放袋霸位上車　被大埔友公審　網民睇圖：好想咁做…

港鐵可以這樣霸位上車？有大埔街坊早上在東鐵綫月台等車時，發現有名等待繁忙時間特別列車的乘客，用紙墊住袋子來「霸位」，自己則行去附近的櫈坐，「我真係見識少」竟這樣霸位。街坊們好奇特別列車應有位坐，「咁都要霸位？咁佢唔應該搭鐵啦」，惟許多人笑言看圖後有「大膽想法」，稱想踢該袋，「大力啲就對面月台」，但有留言指這不是第一次見到有人這樣霸位，平日早上7點都會見到。



有大埔街坊坐東鐵時，見到有乘客用袋來霸位上車。（資料圖片）

樓主在facebook群組「大埔TAI PO」發文，她17日早上坐港鐵東鐵綫時，在月台拍到有人用袋霸位上車，當時有名男子站着排隊，旁邊卻有個黑色袋，下方有紙墊住，她指「原來特別車都可以咁樣霸位排隊，我真係見識少」。

街坊好奇乘客要去哪，而且早上的特別列車一定有位坐，「咁都要霸位？咁佢唔應該搭鐵啦」。樓主表示該乘客放袋後在附近的櫈坐，「可能驚自己個『專屬位』畀人揀咗」。

網民見到用袋霸位後，由於單線鐵路兩邊月台很近，不少人笑言可以踢到對面月台。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

街坊指情況和部份市民等巴士方法一樣，「有啲人唔想曬住排隊等巴士，企係陰位等，到架巴士嚟到，就行返過嚟話佢一早企係果個陰位等」、「無放都可以當自己排緊隊，唔緊要啦」、「同佢講，你袋嘢上車先，你排番隊尾」。有留言說已非首次有人等東鐵線特別車放袋霸位，「朝早7:00開嗰班車有個呀姐指定動作」、「可以通知站長有失物」。

不過，有壞心眼網民笑言「我有個大膽的想法」，許多人看到袋子位置和兩邊月店距離很近後，打趣道可以踢到對面月台，「志偉比你看一下沖力射球威力啦」、「12碼」、「咁要有啲腳力嘅谷友先得了」、「會唔會有人唔小心踢咗落去」、「但唔好踢落軌，阻人坐火車」。見到街坊頻說要踢到對面月台，有網民無奈道：「飲緊老麥熱朱笑噴。」

（facebook群組「大埔TAI PO」）