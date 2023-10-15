最癲外賣！港鐵變外賣車？　面盆咁大串燒美食無遮掩　網民：食塵

送外賣也要注意衞生！本港多個地區群組下午瘋傳1組「最強外賣速遞」照片，見到2名疑似外賣員乘搭港鐵運送一大盤食物外賣，疑似是印尼慶祝生日用的傳統食盤「生日尖塔飯」，但竟然沒有用蓋或保鮮紙等包裹好，任由食物與空氣接觸，相當不衞生。

網民看過照片紛紛批評離譜，「啲良心去晒邊，點解唔包好先送畀人？叫架貨van車嘢有幾難？」、「黐X線」、「食塵，超污糟」、「病毒速遞」。也有網民估計可能只是食物模型、「擺設品」，並非真正食物，「無理由唔蓋返啲嘢嘅」。不過亦有人指該盤食物賣相不錯，如果運送時有好好注意衞生，「有興趣訂」。



本港多個地區群組下午瘋傳1組「最強外賣速遞」照片，見到有疑似外賣員乘搭港鐵送一大盤食物外賣。（網上圖片）

本港多個地區群組下午都有人以「最強外賣速遞」為題發布該組照片，指有疑似1男1女外賣員乘搭港鐵時，運送該盤疑似是印尼慶祝生日的傳統食盤「生日尖塔飯」，內有串燒、炒飯、辣椒、伴底菜等，物相當豐富，賣相也好看，不過卻沒有用蓋或保鮮紙等包裹好。

照片共有4張，見到該對男女合力運送「生日尖塔飯」，其間乘搭扶手電梯、走入港鐵車廂，「生日尖塔飯」則一直曝露在空氣中，不太衞生。

照片見到，該對男女協力運送「生日尖塔飯」，其間乘搭扶手電梯、走入港鐵車廂，「生日尖塔飯」則一直曝露在空氣中，不太衞生。（網上圖片）

網民看過照片紛紛批評離譜，「真心癲」、「黐X線、「病毒速遞」、「「啲良心去晒邊，點解唔包好先送畀人？叫架貨van車嘢有幾難？」、「碼用個蓋蓋住先或保鮮紙包住上面先啦！」。也有網民揶揄，「食塵」、「遊完地鐵，滿滿的口水味和屁在空調中為美味加持」、「問世間塵是何物？菌是何物？」、「客人要求加地鐵塵和人氣走蓋？」。

另有網民估計該盤食物可能只是模型或擺設品，並非真正食物，「唔係食物？無理由無職員阻止啊！無理由唔蓋返啲嘢嘅」、「可能人哋自取呢」。