西貢拓海？小巴司機車頭放水還原《頭文字D》名場面　乘客揭結局…

高手在民間！有西貢街坊貼出相片，稱乘小巴時看到司機於車頭引擎箱上放了1杯近乎滿的水，還原了動漫改編的電影《頭文字D》中的名場面，引來網民討論。樓主其後指，司機駕駛技術猶如電影主角藤原拓海般了得，整段車程也沒有水從杯中瀉出，而且司機更非常有禮，耐心照顧年老乘客，認為非常難得。



有西貢街坊貼出相片，稱乘小巴時看到司機於車頭引擎箱上放了1杯近乎滿的水，還原了動漫改編的電影《頭文字D》中的名場面。（fb「西貢人日報」圖片）

該網民周四（19日）乘搭來往坑口站及西貢市中心的101M小巴時，因坐於司機後方座位，留意到車頭引擎箱上放了1個以剪開膠樽製成的容器，內裏近乎放滿水，底部則墊有毛巾。司機一邊駕駛時，畫面猶如還原了動漫改編的電影《頭文字D》中的名場面，令樓主不禁笑問：「藤原拓海？」

相片引來一眾西貢街坊討論，有人笑指乘搭同一小巴時也想記電影中的一幕，「今朝我都係坐呢架（車），同一個位，同一想法」、「有冇坑渠過灣落井欄樹」、「大家可以安心買豆腐歸家」、「我上次坐佢車都有發現」、「因為出咗《頭D》新動畫，團火返咗嚟？」。

亦有網民關心小巴司機是否如電影主角藤原拓海般擁有超凡駕駛技術，紛紛問「有冇倒瀉？」、「有冇坑渠過灣落井欄樹？」。樓主其後再貼出車輛返回總站時拍攝的相片，大讚司機全程無倒瀉水，更非常關心車上的年老乘客，「蛇仔彎落去銀線灣迴旋處都冇事，司機仲非常之有禮貌，好照顧啲老人家，落車嘅時候叫佢哋小心啲、慢慢落」。有曾乘搭同一小巴的乘客亦大讚，「真係好堅，成程車我都間唔時望下個樽，真係無彈過一滴水出嚟」。