北角裸女大暴走片瘋傳　馬路裸奔與男子爭執　路過男1舉動極暖心

有事慢慢講！香港WhatsApp群組近日流傳影片，顯示有1名裸女在北角和富中心對出馬路上狂奔，其後走上行人路跣倒，嚇到途人紛紛閃避。其後1名白衣男子追出，雙方疑似吵鬧，裸女其後推到牆邊，發現有人拍攝後情緒激動，向着鏡頭大喝「影乜X嘢呀，X你老X」。不過，正當大家避開該對男女之際，1名路過男子走近，脫下身上外套給女子穿上遮掩身體，白衣男亦沒阻止，暖心舉動獲網民大讚。



警方表示，昨日（19日）中午近1時，接報指1名女子衝入北角和富道1間店舖，拿走店內裝飾品後衝出，其後跌倒。警員接報到場調查，發現店舖內有玻璃鬆脫，女子被送往東區醫院，案件列發現懷疑精神紊亂人士及財物損毀處理。



網傳北魚有女子裸體跑出馬路。（網上影片截圖）

香港網絡及WhatsApp群組周四（10月19日）流傳1段1分28秒影片，現場為北角和富中心對出，有人在大廈地下店舖外爭執，其中女子全身赤裸，發出尖叫。

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裸女其後跑到馬路對面，之後折返跑回頭和1名白衣短褲男對話；未幾裸女又突然跑到馬路對面較遠處，但腳打滑向前跣倒，現場有多名市民，不少人嚇到跑開。裸女站起後沒有遮掩身體，撥頭髮後走回和富中心位置，白衣男走過去按住她的手臂，2人互相推撞疑似吵架。女子推到貼着牆，和白衣男對話後大叫「係呀」，之後望向鏡頭方向，大喝「影乜X嘢呀，X你老X」。

拍片者聞言後退，女子繼續和白衣男爭吵，市民路經時都紛紛走避。此時有路過男子走近，脫下外套遞給裸女，讓對方穿上遮蔽身體，白衣男未有阻止，影片就此作結。網民都關注到片尾出現的男子，大讚他脫外套相助的舉動很暖心。

（綜合）