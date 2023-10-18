趕客？不滿老伯換位　荃灣餐廳爆粗狂罵：唔做你生意！　結局是…

飲食業服務態度常惹關注，本港網絡瘋傳1段影片，指荃灣1間餐廳有店員與老伯顧客因換位問題對罵，其間斥責對方「唔好X嚟啊以後，嚟親正X街」、「就唔做你生意」等。最終老伯離開餐廳，店員仍勞氣表示：「唔好X嚟啊！豈有此理，我唔係你嘅仔女，唔需要就你，晚晚都係咁㗎喎。」

影片引來網民熱議，有人批評店員態度惡劣，「出口咁詛咒老人家，我唔會再幫襯」、「倒自己米」、「趕客？」。也有網民認為不宜「跟車太貼」，「得段片，唔知前文好難定對錯，係咪之前嚟親都有啲嘢發生咗？」，但亦認為「冷靜啲，客氣啲，不應該用這態度」。



本港網絡流傳1段影片，指荃灣1間餐廳有店員與老伯顧客因換位問題對罵。（Facebook群組「荃灣人」）

有網民在Facebook群組「荃灣人」上載影片，指老伯想換個舒服位置食晚餐，但店員一聽到老伯要換位，「馬上發火爆粗口罵」，最後老伯離開餐廳。

影片長44秒，見到老伯與女店員正在近門口位置指手畫腳爭執，店員耍手說「行啦，行啦！唔好X嚟啊以後，嚟親正X街！就唔做你生意」，老伯轉身離開，回嗆「X街嚟㗎！」。店員聞言指「睇邊個X先」，老伯隨即回頭再罵，「我年紀咁大，你咁後生，你X咗死梗」，店員則反駁「係啊，睇邊個死先」。

店員與老伯對罵過程▼▼▼

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老伯最終離開，店員仍勞氣表示，「唔好X嚟啊！豈有此理，我唔係你嘅仔女，唔需要就你，晚晚都係咁㗎喎」。而現場有聲音指「好耐無嚟喇」，未知是否在說涉事老伯。

影片引來網民熱議，有人批評店員態度惡劣，「我唔係當時人唔肯定誰啱誰錯，但出口咁詛咒老人家，我唔會再幫襯」、「好心啦，咁多位客人都有權選擇座位的，何況老人家1個，人家食完就會走㗎啦」、「唔怪得知個個都話要北上吃喝玩樂，啲餐廳咁嘅服務態度真係好差」、「倒自己米」、「趕客？」。

也有網民認為不宜「跟車太貼」，「得段片，唔知前文好難定對錯，佢最後話晚晚都係咁，個客又話咩佢好耐冇嚟，係咪之前嚟親都有啲嘢發生咗」、「真係唔好未知全部故事就評論，但始終打開門口做生意，冷靜啲，客氣啲，不應該用這態度」。