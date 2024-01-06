網傳女生飲咖啡致卵巢癌　醫生澄清無證據　網民嘲笑︰水都致病

惡性卵巢囊腫即是卵巢癌，是其中一種女性殺手，不少女士聞之色變。北京1名婦產科醫生收到女網民的私訊，稱在抖音見到1名女生生活自律，卻患上卵巢癌，網上流傳她因飲咖啡而罹癌，詢問每日飲咖啡會否導致卵巢癌，醫生解釋暫時沒有醫學文獻證明咖啡和卵巢癌有關係，而且卵巢癌分為多種種類，病因各不相同，自律生活難以完全預防或避免罹癌，相信相關說法只是有人對號入座，飲咖啡後生病，以為兩者有關係，提醒大家切勿犯下邏輯陷阱，有網民笑言「照這種邏輯，病人每天都喝水，水百分之百致病」。



不少人都喜歡飲咖啡。（《等一個人咖啡》電影截圖）

在微博擁有眾多粉絲的「六層樓先生」表示，早前收到1名女網民私訊，聲稱在抖音見到1段影片，顯示有女生非常自律，但仍然有7至8厘米大的卵巢囊腫，有說法稱她因飲咖啡導致卵巢癌，其他人亦稱自己飲了咖啡後身體出現毛病，由於該女網民每天都飲咖啡，所以向他請教喝咖啡會否導致婦女疾病。

醫生解釋飲咖啡和卵巢癌沒有關係。（《等一個人咖啡》電影截圖）

六層樓先生直言沒有明確證據證明咖啡會增加子宮肌腫瘤、卵巢囊腫、子宮頸病變、骨盆腔發炎等婦科疾病的發生率，同時沒有任何數據說明咖啡可以預防上述疾病，當中卵巢囊腫分為多種，病因各不相同，光靠自律都不代表可以預防，不少人都中了邏輯陷阱，紛紛對號入座，飲了咖啡後生病，以為兩者有關係，笑言「今天是咖啡，明天可能就會變成其他飲料（導致發病）」。

不少網民紛紛留言，笑言「照這種邏輯，病人每天都喝水，水百分之百致病」、「我16歲就有卵巢囊腫，吃藥打針抑制，結果4年連續2次手術，之後不吃藥了，也沒去注意哪些能吃哪些不能吃了，幾年都沒長大。 我覺得吧，這個玩意看心態」。

（微博）