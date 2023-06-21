30歲女嚴重卵巢早衰接近停經　求醫揭常吃這食物出事：入體難排除

【卵巢早衰／女性護理／健康百科】女士們要小心飲食！台灣有醫生分享病例，一名年僅30歲女子患有「嚴重卵巢早衰」，更已經接近停經，檢查發現體內重金屬含量及塑化劑超標，原因竟是她常吃這種食物所致。



台灣有醫生分享病例，一名年僅30歲女子患有「嚴重卵巢早衰」，更已經接近停經，檢查發現體內重金屬含量及塑化劑超標。（示意圖／gettyimages）

台灣醫生王呈瑋於facebook講解「卵巢早衰」問題，指「可能跟重金屬跟塑化劑有關係」。他分享病例表示， 一名年僅30歲的女患者，患有「嚴重卵巢早衰」，並已經接近停經，但由於其染色體正常，初時找不到特定病理原因。

王醫生於是建議患者檢驗體內重金屬含量和塑化劑，結果發汞含量及塑化劑都超標，「這些都有可能跟卵巢衰竭有關」，而超標原因是女患者愛吃魚生。

超標原因是女患者愛吃魚生。（資料圖片）

王醫生解釋，魚生大部份來自海中大型魚類，汞含量通常都很高，「汞一但進入體內，是很難排除的」。他指出，很難完全禁吃魚生，「那樣太痛苦了」，故建議要飲食多樣化，「盡量不要只吃單一的東西」、「魚類盡量以小型魚類為主」，舉例自己常吃的就是鯖魚。

台灣醫生王呈瑋指，「卵巢早衰」可能與重金屬跟塑化劑有關係。（網上圖片）

「卵巢早衰」（Premature ovarian failure，簡稱POF）定義為「年齡未超過40歲」、「無月經或月經過少至少4個月或更久」、「在兩次濾泡刺激素（FSH）檢查（間隔至少1個月）中數值都超過30 mIU/mL」。

如「卵巢早衰」但想懷孕，台灣茂盛醫院不孕症科醫生李俊逸建議以下4點：

1）充足睡眠，每天至少睡6至8小時，避免熬夜

2）維持好心情，確保生理心理健康

3）適度運動

4）營養食品可選擇維他命D3及Q10

