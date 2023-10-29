34歲女不煙不酒飲食清淡　常便秘揭患晚期卵巢癌　8大症狀要小心

定期接受檢查，將可預防癌症。台灣1名醫生分享1宗個案，指1名34歲女子沒有不良嗜好，從來沒有吸煙，也不飲酒，而且飲食清淡，會挑選容易消化的食物，但近1年發現身體消化能力欠佳，感覺肚腹悶痛，容易便秘，接受檢查後，原來病痛來源並非腸胃出事，反而是患晚期卵巢癌所致，而且已有轉移現象。醫生指早期的卵巢癌大多沒有症狀，即使有症狀都比較輕微，例如有腹脹、脹氣、噁心等8大症狀，另有7類人屬卵巢癌高危族群，提醒她們要定期接受健康檢查。



女事主經常便秘，以為自己腸胃出事。（示意圖/Getty Images）

台北市北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，34歲的女病人沒有不良嗜好，「從來不抽煙也不喝酒，飲食上也會挑選較清淡及選擇食物較好消化的吃」，但女病人近1年腸胃功能明顯轉弱，「容易覺得消化不好，肚子就會感覺悶痛，也很容易有便秘」，所以她每天都服用益生菌及酵素等協助消化的保健品。

不過，女病人日前前往北投健康管理醫院接受檢查，項目包括有腸胃鏡及腹部超音波檢查，檢查結果顯示腸胃沒有太大問題，僅有輕微的逆流性食道炎，但腹部有明顯異常影像。她接受進一步腹部磁振造影（MRI）及電腦斷層檢查（CT），發現其子宮右側有1顆明顯腫塊，大約16厘米，而且有大量腹水，肝臟左右葉亦有數處大大小小異常結節，最大的結節接近3厘米，婦產科醫生經診斷後，確認女事主患上晚期卵巢癌，同時出現轉移現象。

檢查結果顯示女事主患上晚期卵巢癌，同時出現轉移現象。（示意圖/Getty Images）

沈指出，早期的卵巢癌大多沒有症狀，即使有症狀都比較輕微，例如腹脹、脹氣、噁心、容易有飽肚感覺、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大，患者經常以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但其實是患上卵巢癌，甚至可能惡化成第三期或第四期。

沈形容，「卵巢癌被喻為女性的寧靜殺手」，台灣女性卵巢癌發生率和死亡率逐年上升，雖然卵巢癌患者一般都是於55至75歲女性，但隨住晚婚、遲生育或不生育有增加趨勢，有機會增加罹患卵巢癌的風險。

沈亦指，家族中有人罹患卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）、30歲後才生第一胎、不曾哺乳、不曾生育、初經在12歲前發生，又或是55歲後停經，都屬於卵巢癌的高危族群，至於卵巢癌第一期存活率有93%，之後不斷下跌，第二期存活率達到70%，第3期則跌至37%，第四期只有約25%，沈強調早期發現罹癌是降低死亡風險的最好方法，建議高危人士定期接受檢查，及早發現罹癌，將能提高存活率。

（臺北市北投健康管理醫院）