的士司機跌銀包！內藏9220元現金　好心人執到直送警署　結局是…

路不拾遺是美德，就算那個銀包超級厚都不為所動！有網民在失物群組發帖，指在兒童醫院近油站馬路發現銀包，失主應為的士司機，內有多達9,220元現金，稱已原封不動送到警署，籲失主自行領回。好人好事被瘋傳大讚，不少網民指金額之多很可能是「救命錢」，「樓主係人中之龍，長命百歲」。



然而，有網民留意到同一帖文早於今年4月初已在網上出現，近日再轉載到多個群組「翻炒」。翻查資料，原始帖文在瘋傳的12個小時內，就已有失主家人留言感謝，稱司機已去警署認領，好人好事早已有個好結局！



有網民稱撿到的士司機跌的銀包，內藏9,220元現金。（fb群組「香港的士乘客失物認領資訊」圖片）

樓主昨日（19日）在facebook群組「香港的士乘客失物認領資訊」發帖，展示1個有多張鈔票的「超厚」銀包，有多張500元及100元，他從銀包內證件，提及失主姓陳，對方應為的士司機，「邊個的士佬，叫做陳XX，嚮兒童醫院附近油站馬路中間掉咗銀包」。他指已交到秀茂坪警局，沒有動過銀包內物品，「所有嘢都原封不動入面有9,220元，請你自己去拎返，下次小心啲」。

相同帖文早在4月已出現，當時有失主家屬留言向樓主道謝。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

事件被網民大讚，「好心一定會有好報的」、「高風亮節」、「呢個的士佬希望佢執到人嘢會俾返人」。由於銀包內有大量現金，有網民認為「呢個數可能攞嚟救命」、「可能係救命錢，唔可以貪，btw，樓主係人中之龍，長命百歲」。

不過，有網民發現相關帖文早於今年4月已有人貼出，日前再被人轉載到失物認領谷及數個群組「翻炒」。而4月初的帖文發出後12個小時內，就已有失主的家人留言感謝樓主，稱的哥已前往警署領回銀包。

（facebook群組「香港的士乘客失物認領資訊」）