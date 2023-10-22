奪命紅衣！穿紅衣婆婆進羊圈撿襪子　慘遭羊從後頂飛反覆狂撞斃命

紅色衣物竟成奪命根源？陜西日前發生羊撞斃人的恐怖奪命事故，事發時1名婆婆為撿回被風吹走的襪子，進入家中後院的羊圈中，當背對羊群時，其中1隻羊突然從後偷襲將她頂飛，之後再反覆將其猛撞，最終令婆婆傷重身亡。當地鄉政府懷疑羊對紅色敏感，不巧婆婆當天穿上紅衣進入羊圈，因此發生悲劇，涉嫌行兇的羊已被家屬宰殺。



陜西1名身穿紅色外套的婆婆進入羊圈撿襪，最終被羊攻擊猛撞致死。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，陜西榆林1名婆婆被家中豢養的羊撞死。從網上流傳的監控畫面可見，事發於10月11日上午9時許，當時身穿紅色外套的婆婆在院中晾曬衣物，因襪子被風吹到一旁的羊圈中，於是婆婆便打開柵欄走進羊圈。影片見到羊圈中最少有15隻羊，在婆婆步入羊圈範圍時都圍了上來。

之後，老人走到羊圈的角落，背對羊群彎下腰準備拾起襪子之際，其中1隻羊突然從婆婆身後疾步衝至，猛地撞向她的背部，將她頂飛。老人重重摔落地面後，試圖站起來，結果剛站起來又被那隻羊從正面撞倒。那隻羊之後又從不同角度猛撞老人，每次撞她前都先後退數步，再用盡力氣奮力衝前，完全失控。而老人被撞翻數次後，再也無力起身，最終傷重不治。

慎入！畫面可能令人不安：

婆婆已於本月15日出殯，其家屬則屠宰了涉事羊隻。油房莊鄉鄉政府稱已第一時間派人了解情況並慰問死者家屬，工作人員表示「羊可能對紅色比較敏感」，而老人不巧穿了紅色衣服，於是發生了「頂撞意外」。

事件引起網民熱議，不少人向死者表示哀悼，並表示原以為羊是比較溫馴的動物，沒想到會把人撞死，「直接被頂死了，太慘了」、「年輕人都頂不住，何況老人」、「被撞了直接躺着會不會好點…我看她每次被撞倒就是要坐起來當靶子看得好心急」。也有網民對於「羊對紅色敏感」的說法提出質疑，「農村長大的孩子家裏有羊的，父母都會告訴遠離公羊，公羊通常會無緣無故的撞人」、「跟什麽顏色沒關系，這種一般是公羊，進圈影響到領地意識了……尤其背對牛羊的時候，它們喜歡頂東西」。