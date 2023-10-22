女兒月入$2萬已搬出　港媽要求$6,000家用被拒呻：覺得自己似乞衣

親子間可能因為家用問題爭吵。有港媽指女兒出來工作2個月，月入約2萬元，因為已和男友同居，平日開支由男友負責，她先要求女兒付家用但被拒，進而要求女兒每月付6,000元家用，豈料女兒只願付2,000元，令她傷心得「覺得自己好似乞衣咁」，女兒則表示覺得自己變成「搖錢樹」。港媽認為討家用的本意是提醒對方向家庭負責，又指開價6,000元是「試探」。許多網民指女兒已搬走而且月入只有2萬，開價的確是太高，又提醒「搞好關係先啦！得閒回家食飯」。



《香港01》研數所今年6月曾進行網上投票，調查「家用公價」，近四成受訪者家用金額介乎3,000至6,000元。



港媽稱開價6,000元是「試探性」，沒料到女兒果斷拒絕，令她很傷心。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在親子王國發文，指朋友的女兒投身社會2個月，月入約2萬多，因為她和男友同居，平日開支由男方負責，便要求女兒付家用，未料女兒拒絕。朋友再要求女兒每月付6,000元家用，結果女兒只肯付2,000元。

這名港媽很傷心，向樓主抱怨，覺得自己「好似乞衣咁」，女兒稱感到自己是「搖錢樹」。港媽一向疼愛女兒，從未當女兒是賺錢工具，樓主反問如果女兒已經說重話，何解仍堅持要收家用。港媽表示，想女兒「知道咩叫對屋企負責」，明白年輕人剛出社會想先儲錢，「叫佢畀6,000都係試探佢，估唔到結果係咁」。

港媽認為付家用是代表向家庭負責，女兒說只能付2,000元時，感覺自己像乞衣。（資料圖片）

港媽又指，本來向女兒要家用，提出「試探性」價錢時，以為女兒會答應，她隨後便會減低金額，「或者個女會主動話畀唔到咁多畀少少」，未料女兒果斷拒絕，「之後語氣好似施捨咁話畀$2,000」，但金額從不是最大問題。樓主指現在不知如何安慰港媽，「真係講錢失感情？」

許多網民指港媽的要求難免令女兒覺得大貪心，「搬咗出去6,000又真係多」、「搵2萬，畀6,000，仲要已經搬走咗，又過分咗啲，比2,000至3,000我接受，除非父母經濟好大問題」。有人批評港媽不應「試探」，「兩母女搞乜鬼嘢試探！不過個女唔自願俾已經係衰女，少少哋2,000、3,000畀屋企人當飲下茶好應該啦」。

有留言指今非昔比，「以前我呢啲年代，自動上繳三份一，老實講真係壓力，自己慳到七彩先儲到少少」，又提醒女兒已搬走，「搞好關係先啦！得閒回家食飯，傾吓計緊要啲啦！為咗錢無咗個女值得咩？」。

樓主補充指，港媽母女二人已向雙方道歉，現時和好如初。（《香港愛情故事》劇照）

有家長認為，除非有經濟問題，否則不會主動問子女拿家用，但如果他們不付，便應為了日後生活作打算，「唔會幫仔女畀首期買樓、湊仔，甚至我會將自己嘅物業攞去做安老逆按揭，好好享受我自己嘅人生」。

樓主其後回覆指，女兒已向媽媽道歉，女兒明白反應太大傷害到媽媽，「佢哋將事情攤晒出嚟講，知道大家一場誤會，我朋友都有同個女道歉，已經同個女和好，無要求個女畀幾多錢家用」。港媽溝通後發現，原來女兒一直有計劃好為父母買保險、儲錢去旅行及付家用的問題，雙方和氣收場。

《香港01》研數所今年6月曾進行網上投票，調查「家用公價」，近四成受訪者家用金額介系3,000至6,000元。而根據永明金融2019年進行的調查，98%受訪退休父母都表示有收過「家用」，當中約73%說每月都會收到「家用」，而子女給予「家用」的金額中位數約6000港元。

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（綜合）