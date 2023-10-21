年長24歲港夫贈1500萬豪宅　內地妻感恩獲父愛：我這輩子的救世主

兩人相愛，年齡和地理位置的差距從不是問題。最近網上流傳1段訪問影片，顯示1名內地女子受訪，並帶片主參觀其名下價值1,500萬元的4房單位，大70平方米（約750平方呎）。她受訪時一度哽咽，稱自己在18歲時便認識了比她大24歲的丈夫，對方一直給她滿滿的安全感和「父親的關懷」，她非常感恩遇上疼愛她的丈夫，更形容對方是自己「這輩子的救世主」。



最近網上流傳1段訪問影片，顯示1名內地女子受訪，並帶片主參觀其名下價值1500萬元的4房單位，她又透露自己與丈夫相遇的故事。（影片截圖）

在約8分鐘長的受訪影片中，該名內地女子先介紹其4房單位，稱該單位是丈夫在2年多前買入，家有陽台，子女各有自己的房間，2名外傭則同睡1間房，連同小朋友的學業、外傭薪金、奢侈品等，每月的開支約15萬至20萬元。

該女子其後與片主暢談與丈夫相識的經過，稱自己出身於農村家庭，父母一早已離婚，分別為安徽和雲南人。她於2008年偶然的機會下認識丈夫，當時還未滿18歲，並在昆明讀藝術學校，男方剛好到內地出差，2人在飯局上認識，互相留下了聯絡方法，其後1年間都在通訊軟件上聊天，她便覺得「這男人還可以哦，我就跟他來了廣東」。兩人曾有婚前協議，一旦過了「七年之癢」，他們便登記結婚，結果便在一起到現在。

她續指，或許是「農村人」的原因，自己離鄉當下沒有想太多，但她曾非常明確地告訴男方，「如果你幫我買房子，我就過來，然後他就真的幫我買了第1套房子，40多萬、120平方的，然後（2009年）我就來了東莞」。她又表示，即使到東莞生活後，自己亦不停自我增值，例如坐巴士去學英文，但未料有次她回雲南一趟，「我回來他就買1台奧迪（Audi）A4給我」，她非常感動，坦言每次收到丈夫的禮物，均是對方自發給她驚喜，讓她感受到滿滿「父親的關懷」，受訪時更一度哽咽，說「對於我來說，他給我的這些物質，其實我已經很感恩他了」。

直至2012年，年僅22歲的妻子懷孕，丈夫便開始計劃讓她來港，誕下子女後，她一直以探親證的方式到港團聚；即使現時兩人已結婚4年，但由於要夫婦一起回港才能辦理單程證，故直至現在她仍未正式申請。

至於1,500萬的單位，女方表示由於房子登記在她名下，丈夫付了450萬元的稅款，「他就說已經讓我受了很多委屈，他願意這樣去做」，丈夫甚至想到將來假使自己有什麼意外，家人也不會有任何生活壓力，因此她也直言「我覺得我老公是我這輩子的救世主，他把賺的錢都給我，所以我現在想，（未來）真的有能力了，孩子也大了，我也可以去回報他」。

在影片最後，丈夫回到家中，被問到喜歡妻子什麼優點，他直言欣賞對方有愛心，很多事情都不會放在心上，「該發脾氣就發脾氣，該撒嬌就撒嬌，該要買東西就買東西」。