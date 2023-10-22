港鐵乘客北上消費戰果！港男好奇：點解買紙巾　網民斥：關你叉事

中港市民購物往來，買什麼都成爭議點？有港男日前上傳圖片，發現坐東鐵線乘客北上歸來的「戰果」，竟然包括一抽紙巾，好奇：「點解買紙巾？」未料許多網民認為別人如何消費是他人自由，「買乜關你叉事？要問你批准？」，批評沒必要放上網。相關帖文早見於小紅書，當時已引起熱議，不少人自稱有北上買日用品習慣，「下次見到我請手下留情別影我」，內地網民笑言：「香港掙錢深圳花，購買力翻倍。」



有網民拍到東鐵線乘客的「北上戰果」，好奇為何要買紙巾。（小紅書圖片）

樓主21日在facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上傳圖片，拍到有港鐵乘客搭東鐵線時，用大購物袋買了許多零食，旁邊還有一抽10包的紙巾，下面有簡體字寫道「東鐵某位乘客『北上消費』的戰果」。他轉載並好奇問：「點解買紙巾呢？」

帖文馬上被網民鬧爆，稱沒必要放大別人如何購物，「人哋消費啲咩係佢嘅自由，又唔影響人，你理得佢咁多咩？」、「人哋買咩都要放上網，一啲私隱都無」、「香港人愈嚟愈將自己嘅標準投放人哋度，人哋做啲自己唔會做嘅就覺得人哋有問題！」。

有網民拍到東鐵綫乘客的「北上戰果」，好奇為何要買紙巾。（資料圖片）

部份人則笑言「一個字～窮」，也可能只是購物贈品，又或貪其性價比較高，「咪好似當年笑內地人嚟香港買嘢咁囉」、「有咩問題？我都係成箱咁淘落嚟」。

相關帖文其實早於9月中已見於小紅書，當時有網民分享照片後，感嘆港人連日用品都北上消費，「連抽紙這種日用品都…感嘆下香港如何留得住週末本地消費？」。

有網民認為內地紙巾較便宜。（fb群組「深圳大灣區好去處開心share」圖片）

帖文當時同樣引起熱議，更有居港網民笑稱自己也會北上買紙巾，「下次見到我請手下留情別影我」、「低頭看了看我去扛回來的4罐卡士優酪乳，我們這裏沒有找到這個牌子」，而且也真的能省下不少開支，「香港人太幸福了，香港掙錢深圳花，購買力翻倍，相當於工資翻倍甚至三倍」。

而內地網民對此也沒表示反感，「我們的心態一般是感謝你的消費，給我們拉動經濟。我紙巾都是國內海運過來的，便宜品質好」、「哈哈哈，鮑師傅被香港人盤活了」。

（綜合）