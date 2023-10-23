「藍舌頭」風潮現歌舞伎町！學生濫用這種藥染色　過量服用可致死

東京新宿歌舞伎町最近掀起一股「藍舌頭」風潮！大批青少年將舌頭染成藍色，而且愈夜愈多，警方調查後發現原來「藍舌頭」在青少年間十分流行，他們服用1種藍色的安眠藥讓舌頭染色。該種安眠藥屬非處方藥物，青少年到藥局就能買到，故此警方雖已留意到問題愈趨嚴重，但亦只能加派人手在該區進行勸導，未能執法阻止。有研究藥物過量問題的日本學者指出，大量服用非處方安眠藥藥會導致幻覺、意識喪失和損害器官，而有些人會訛稱失眠，從醫生獲得處方安眠藥，如果服用過量這類處方安眠藥，可導致意識喪失後窒息和呼吸停止，甚至死亡。



綜合

歌舞伎町一帶近日出現大批「藍舌頭」風潮，在青少年間成為一種風氣。（影片截圖）

外媒報道，東京歌舞伎町附近的「東橫」地區，一向是青少年出沒聚集的熱點，由於常有打鬥事件發生，治安較差，警方會固定派員巡邏。

不過，警方最近發現該區不少青少年的舌頭變成「藍色」，看似電影《阿凡達》的角色。警方曾截停這些青少年詢問，其中1位15歲的女孩指出，這是因吃了1種安眠藥而讓舌頭變成藍色。此外，女孩拿出手機展示了自己「藍舌頭」的照片，並表示「這個藥是當你生氣不開心的時候吃的」。

警方亦觀察到愈夜愈多「藍舌頭」在該區出現，而對這些年輕人來說，擁有「藍舌頭」可向同儕間炫耀，導致問題一發不可收拾。

研究濫用藥物問題的學者松本敏彥指出，青少年濫用非處方安眠藥來染藍舌頭，過量服用嚴重影響健康。（網上圖片）

當地研究濫用藥物問題的學者松本敏彥指出，「我非常擔心，甚至覺得是危機，因為孩子正以濫用藥物的方式面對生活中的不愉快」。他又指，由於這些藥物是可從藥局購買的「非處方藥」，因此警方也只能進行勸導而未能執法阻止。有藥師亦指，雖然藥局有購買數量限制，但是只要換另1間又可繼續購買，根本無法遏止。

日本警方最近發現東京歌舞伎町附近的「東橫」地區有不少青少年的舌頭變成「藍色」，看似電影《阿凡達》的角色。（《阿凡達》劇照）

而松本敏彥提到，大量服用非處方安眠藥會導致幻覺、喪失意識和損害器官，有些青少年更會向醫生訛稱「失眠」，藉此取得處方安眠藥，如果過量服食處方安眠藥，可能會導致意識喪失後窒息和呼吸停止，甚至會導致死亡。