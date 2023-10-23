咖哩雞飯「走雞」？食客嗌外賣得咖哩汁+飯　薯仔都冇！　真相是…

吃咖哩雞飯，食客都是希望享用嫩滑雞肉與咖哩完美融合的口感。惟最近1名食客在網上發文，稱他經外賣平台下單買咖哩雞飯，未料餐點送到後，卻發現變成了「走雞」版本，只有1大碗「素菜咖哩」與白飯，他只好重新點餐，才發現原來是店員落單時誤按「走雞」，讓樓主哭笑不得，而最終該碗咖哩汁與白飯都沒有浪費。大批網民笑言，「但係走雞，竟然薯仔都冇一舊」。



有食客早前叫外賣，未料其咖哩雞飯，送來時卻變成「咖哩雞飯走雞」。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「食物放提 Free Food Flow」發文，表示早前叫外賣，未料其咖哩雞飯，送來時卻變成「咖哩雞飯走雞」，照片只見到一大碗咖哩汁。他後來發現原來是店員誤按了「走雞」，讓他直言「唔知好嬲定好笑」。據樓主分享的照片，收據上顯示該咖哩雞飯為82元。

樓主最後只好重新落單，並在帖文問道「附近有冇朋友啱食香噴噴白飯及大碗素菜咖喱」，另外加碼4個傳統月餅，有興趣者可到調景嶺港鐵站拿取，最後有關食物亦順利送出，惜食無浪費。

樓主只好重新落單，並在帖文問道「附近有冇朋友啱食香噴噴白飯及大碗素菜咖喱」，另外加碼4個傳統月餅。（facebook圖片）

不少網民看後爆笑，留言稱「但係走雞，竟然薯仔都冇一舊」、「漏咗個『咪』字」、「走雞係咩玩法？」、「試過老麥走醬變咗走包，所以我明」。