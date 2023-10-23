棄養？私樓住戶狠心棄魚　魚缸連器材放屋苑　街坊批自私後續是…

養寵物是一生的承諾，即使未能繼續照顧，也不能隨意丟棄活生生動物！有網民近日發現，有住戶竟將寵物魚棄於私人屋苑公共範圍，整個魚缸連同飼養的清水以及所需器材等被放於大廈樓下，狠批做法自私。帖文引來街坊討論，有人同樣留意到該魚缸，但指發現時缸中養魚已被帶走，魚缸及器材則成為隨意丟棄的垃圾。



有藍田私人屋苑居民於facebook群組發文並貼出相片，指於屋苑範圍發現1個仍放有水及觀賞魚的魚缸，懷疑有飼主隨意棄養。（fb圖片）

「而家連魚都有人掉出街！」有藍田私人屋苑居民於facebook群組發文並貼出相片，指周日（22日）在屋苑的37座地下附近，發現1個仍放有水及觀賞魚的魚缸，懷疑有飼主隨意棄養。相中可見，魚缸水位約半滿，被放於1個紙箱上面。魚缸玻璃上有疑為溫度計的器材，旁邊放有相信用作提供氧氣的水泵，另有魚網及疑為膠板插於水中。

街坊看過相片均感驚訝，直指飼主行為已屬棄養，自私之餘亦非常狠心，甚至有虐待動物之嫌，「太過分！隨魚魚自生自滅？」、「應該處理好條魚，佢有生命」、「無人性」、「座頭保安應該睇到邊個人推落街，叫呢啲唔負責任嘅住客自己處理」、「質素低下」。

相中可見魚缸內仍有養魚，旁邊放有器材，帖文引來街坊討論。（fb圖片）

亦有人估計事件或另有原因，「咁大個魚缸連水一齊搬都好難」、「擺一陣咋，條咩魚嚟？」、「以前係有一種傳統，當有家人去世，係要將生前嘅嘢全部掉走，包括物品、養嘅動物」。有街坊其後亦留言，指有人已將魚缸中的魚帶走，至於魚缸及器材則成為隨意丟棄的垃圾，「已經有人帶走條魚，剩魚缸」、「唔通條魚俾人攞咗去蒸嚟食？」。