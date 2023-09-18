慢過樹懶！詭異巨魚「2小時打2次呵欠」　大嘴緩慢開合吸百萬人看

有名熱愛水底生物的日本網友，時常在推特上分享走訪各大水族館所拍下的有趣畫面。



有天她在京都水族館捕捉到有隻超大鯰魚張著大嘴巴打呵欠，緩慢動作模樣超級呆萌，有趣畫面也讓在網路上吸引大批網友熱議。

點圖放大看影片截圖及更多mochi分享的詭異海洋生物：

+ 22

從推特用戶@mochi_deepsea上傳的影片中可以看到，這隻大鯰魚緩緩張開超大嘴巴打起呵欠，過了十幾秒之後再緩緩閉起，彷彿可以聽到「啊啊啊啊～」的聲音，宛如卡通般可愛逗趣的模樣吸引上百萬名網友觀看點讚。

原PO表示，當時自己在兩個半小時的時間內就目擊鯰魚打了兩次呵欠，幸好這罕見的瞬間都被記錄下來。

【同場加映】中國黑水攝影第一人 花8年拍盡夜間海洋夢幻生物 美得超出想像（點圖放大瀏覽）：

+ 20

影片被分享到網路上後，累積超過380萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「嘴巴裡面空空的樣子好可愛喔」。

「大嘴合上後又張開的樣子，看起來就像是在壓扁一樣，可愛極了」、「好像Pokemon寶可夢喔」、「原來鯰魚也會打呵欠」、「嘴巴好大喔」、「這支影片可以看超多遍」、「我也跟著打呵欠了哈哈」、「好可愛喔～～～」。

【延伸閱讀】意大利釣客捕獲「巨獸級大嘴怪」 身長近3米有望打破世界紀錄（點圖放大瀏覽）：

+ 17

延伸閱讀：

狗狗老是愛咬人的手腳？簡單3招讓愛犬不再攻擊飼主 被咬的時候千萬別大叫

台南六甲八色鳥首次調查 淺山區域記錄到50隻次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】