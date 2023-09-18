慢過樹懶！詭異巨魚「2小時打2次呵欠」 大嘴緩慢開合吸百萬人看
撰文：聯合新聞網
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有名熱愛水底生物的日本網友，時常在推特上分享走訪各大水族館所拍下的有趣畫面。
有天她在京都水族館捕捉到有隻超大鯰魚張著大嘴巴打呵欠，緩慢動作模樣超級呆萌，有趣畫面也讓在網路上吸引大批網友熱議。
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從推特用戶@mochi_deepsea上傳的影片中可以看到，這隻大鯰魚緩緩張開超大嘴巴打起呵欠，過了十幾秒之後再緩緩閉起，彷彿可以聽到「啊啊啊啊～」的聲音，宛如卡通般可愛逗趣的模樣吸引上百萬名網友觀看點讚。
原PO表示，當時自己在兩個半小時的時間內就目擊鯰魚打了兩次呵欠，幸好這罕見的瞬間都被記錄下來。
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影片被分享到網路上後，累積超過380萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「嘴巴裡面空空的樣子好可愛喔」。
「大嘴合上後又張開的樣子，看起來就像是在壓扁一樣，可愛極了」、「好像Pokemon寶可夢喔」、「原來鯰魚也會打呵欠」、「嘴巴好大喔」、「這支影片可以看超多遍」、「我也跟著打呵欠了哈哈」、「好可愛喔～～～」。
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