港女大鬧九巴車廂影片瘋傳　斥埋站太前淋濕　狂罵車長X街、垃圾

搭巴士切勿騷擾車長，以免影響行車安全！本港網絡近日再瘋傳1段影片，指有港女不滿71K路線九巴停站太前，不對車站位導致她上車時被雨淋濕，登車後在車廂怒罵車長不當，車長把車停下與港女口角，其間港女多次罵司機「X街」，「行出去車死你啦，X街」。擾攘一會後，車上其他乘客表示趕時間，又要求港女落車向巴士公司反映，但港女仍繼續指摘車長。後來車長在爭吵聲中開車，惟港女沒有收口，辱罵：「有病睇醫生啦，唔想揸就走啦！你呢啲咁嘅垃圾！」，影片至此結束。

影片引來網民熱議，大部份都不齒港女行為，留言力撐車長「高EQ」，指他沒說半句粗言穢語，「其實可以拉個女人騷擾司機，司機都有權趕她落車」、「潑婦罵街」、「撐車長安全駕駛」。也有網民認為司機不應與乘客爭吵，有事可上報公司處理，以免影響行車安全。



翻查資料，該影片早於2023年流傳，至近日被翻炒再惹熱議。



本港網絡近日瘋傳1段影片，指有港女不滿71K九巴停站太前不對位導致她被雨淋濕，於是怒罵車長。（影片截圖）

有網民於Facebook及Instagram（IG）上載該段約2分鐘長的影片，留言「西客奇遇記，辛苦晒卡佬（巴士車長）」。

影片見到，當時正下雨，該71K路線九巴屏幕顯示新界大埔鄉事會街，而穿白色長裙的港女正在指罵車長，「你（車長）行出去車死你啦，X街！」。車長回應「妳行出去啊！」，港女重複「你行出去啊，衝出去啊！你想死啊！」，又大罵「做咩車長啊？唔好做啊，走啦，唔好做啊！」。

車長見狀按開門掣，問港女「係咪走啊？走囉，落車」，惟港女拒絕下車，「我唔落啊！點解要我落車？」，反要求車長下車，「你落車啊！」。

港女與九巴車長對罵過程逐格睇▼▼▼

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2人爭吵持續，有女乘客不耐煩指「趕時間啊，開車啊唔該」，港女隨即附和，「係囉，開車啦！個個趕時間」，車長回應「咁妳話（雨）淋濕妳啊嘛」，港女則回擊「撩我鬧交啊？」。見2人繼續爭執，女乘客再怒道「趕時間啊！」，另1男乘客向港女表示「阿姐妳咁樣騷擾住司機，開唔到車㗎喎。妳想拗，你落車同（巴士）公司講」。

然而港女未有停下，繼續歸咎車長有問題，「佢喺度撩我鬧交，我幾時有撩佢啫！」，又再罵司機「你係嘈嘅，你自己唔開車你嘅事！我行到埋嚟（車廂樓梯口位置），你鬧返我轉頭」。司機回覆「妳自己上來嘈㗎咋，阿姐，唔係有人想同妳嘈㗎。我唔係鬧妳，係解釋畀妳聽」。港女則表示「開車啦，仲喺度鬧人，黐線！」，車長無奈嘆「妳都蠻不講理」。

最終車長在爭吵聲中開車，但港女依然未有停口，指罵車長「你係咪仲喺度講啊，係咪你啊！有病睇醫生啦，唔想揸就走啦！你呢啲咁嘅垃圾」。車長只能重複「邊個鬧妳啊？」。

影片引來網民熱議，大部份都批評港女行為離譜，留言支持車長。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份都批評港女行為離譜，留言支持車長，「其實可以拉個女人騷擾司機，車長都有權趕她落車、「潑婦罵街」、「把聲煩到震」、「極品女乘客」、「撐車長安全駕駛」、「司機人工係唔包括俾人出氣」、「我係司機就一定唔開車」。

也有網民認為車長不應與乘客爭吵，有事可上報公司處理，以免影響行車安全，「嘈係無用，永遠都係你有你講佢有佢講，直接報警最好」、「只祈求司機冇事」。

據九巴乘客須知「除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月。此外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在公共巴士不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，可處罰款$3,000及監禁6個月。

根據《公共巴士服務規例》13A，任何乘客或擬成為乘客人士有以下行為，即屬犯罪：

(a)故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；

(b)故意阻礙司機望向道路或交通的視線；

(c)對巴士的任何部分或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情

(i)阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞；或

(ii)導致他人受傷、不安、煩擾或不便；

(d)不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分或與巴士連接的任何其他機械、裝置或控制器；或

(e)從巴士拋出或故意掉下任何物件。



除了保障司機，乘客亦受香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第12條保障，司機無合理辯解而違反，即屬犯罪。

司機的一般行為

(a)當接載或放下乘客時，須在安全和切實可行的情況下，將該巴士盡量靠近道路的左側或路邊停下；

(b)不得在該巴士行駛時與人談話，除非因安全理由必須如此；

(c)不得在任何旅程中不合理地阻延該巴士；

(d)在將油注入汽油缸或燃油缸前，須關掉引擎和確保所有乘客已移離該巴士，並須將引擎保持在關掉狀態和確保所有乘客均留在該巴士外面，直至注油完畢為止；

(e)如因任何理由而讓該巴士無人看管，則須將引擎關掉。

