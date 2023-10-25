大馬西客買iPhone殺價$5000　賣家一狠招對付　港網民心動想借鏡

網上買賣，合理範圍的講價屬正常之舉，但假如還價較原價相差一大截，難免是強人所難。最近有香港網民分享1張對話截圖，相信對話發生於馬來西亞，賣家以馬幣3,800令吉（約6,200港元）出售1部iPhone 14 Pro Max，未料買家竟直接殺價至600令吉（約1,000港元）。賣家未有拒絕，反而一口答應並提出交收地點，買家到達後，才發現該處正舉行棟篤笑的演出，而賣家其後1句話更讓不少香港網民直呼大快人心，紛紛表示要借鏡該做法，以對付二手拍賣平台上的「殺價西客」。



近日網上流傳一對話截圖，顯示有大馬賣家以馬幣3,800令吉（約6,200港元）出售1部iPhone 14 Pro Max，未料買家直接殺價至600令吉（約1,000港元）。（《奶酪陷阱》劇照）

據樓主上傳至facebook群組的對話截圖，顯示1名買家有意購買iPhone 14 Pro Max，賣家表示手機性能仍然很好，「Condition（狀況）8/10」，開價3,800令吉，未料買家竟殺價至600令吉，與原價相差逾6倍。不過，最令人驚訝的是，賣家未有拒絕，反而直接回覆指「可以」，並提出當天晚上8時半在馬來西亞吉隆坡武吉加里爾體育館交收。

約8小時後，買家到達交收地點，表示「你好，我到了哦，剛好裏面有脫口秀（棟篤笑）」，這時賣家便說「嗯對，進去把你的笑話講給他們聽」。對話截圖引來大批香港網民熱議，紛紛表示要向該賣家借鏡，以對付在二手拍賣平台遇到的「殺價西客」，「用呢招對付斬價西客好正！香港有邊個地點啱約？」、「技能get（獲得）」。

賣家爽快答應並提出交收的地點，但其後上演大反轉，做法引來大批香港網民讚好。（facebook圖片）

不少網民亦踴躍建議香港合適的「交收地點」，笑言「軍器廠街一號（警察總部）」、「先達邊間老細最惡就約邊間」、「長洲百佳門口等」、「機場博覽館」、「香港演藝學院」、「皇崗口岸基本」、「坪洲麥當勞見」。