返新工兩周請病假！打工仔收HR電郵「問候」仲咁做　網民溫提…

請病假收到「問候」？有打工仔發文大呻，指返新工兩星期，日前他向直屬上司請病假後，當天便收到人事部同事發電郵「關心」，內容指因未收到其請假通知，擔心其情況和人生安全，希望他盡快回覆，還將電郵副本發送給他的直屬上司及人事部經理，批評對方用意是打小報告。網民笑言樓主的人事部同事太得閒，「有醫生紙就得，理得佢玩呢啲嘢」，但也有人看完內容覺得「似係想整你直屬上司多啲」，提醒他先別回覆，待上班向上司請示。



樓主指已向上司申請病假，同日卻收到人事部電郵，稱未收到他申請。（示意圖／Getty Images）

打工仔投稿到facebook專頁「奴工處」，指新工返了兩星期，向直屬上司交代須請病假後，同日早上突然收到人事部「老海鮮」同事發來電郵「關心」，內容大意是因未收到他的請假通知，「又唔見你喺office，好擔心你嘅人生安全」，希望他收到電郵後回覆。

不過，打工仔發現人事部同事將郵件「CC」（副本抄送）給了他的直屬上司和人事部經理。他批評如果對方真的擔心其安全，「乜唔係應該係打畀小弟，而唔係叫覆電郵囉」，質疑對方用意是想打小報告，讓別人知道他請病假，「蠢嘅都知你係條針喇」。

網民認為人事部同事的電郵沒必要，「樓主個HR就係咁Ｘ得閒」、「病完返到office先慢慢理佢」、「有醫生紙就得，理得佢玩呢啲嘢」。有留言認為，正常情況下，要找請假同事應先聯絡身在辦公室的直屬上司，「問你知唔知個下屬去咗邊」，又笑稱千萬別即日覆，「你唔係病緊㗎咩？check乜野email？仲識得check email即係無事喇」。

網民提醒樓主回公司後再作處理，又懷疑該電郵是針對他上司。（示意圖／Getty Images）

部份人提到，請病假是否要通知人事部要視乎公司規定，的確有公司要求同事同時知會上司及人事部，「呢封Emai用詞就分明玩嘢，應該係寸你無通知佢哋，但如果呢個係佢工作範圍，佢都係要做嘅，不過內容就真唔使咁樣囉」。

有留言表示，這電郵其實「似係想整你上司多啲」，可能上司本身熟悉流程，但沒提要發電郵給人事部，「個老海鮮同你無冤無仇，唔會針對你，似係想提醒你阿頭多啲」、「首先病假／事假一律唔需要應機，email電話唔使聽，返工問下你老頂，睇下咩狀況先之後補」。

（facebook專頁「奴工處」）