代寫CV每份$17！高峰日接過千份訂單　女子拒加價原因極具意義

令人眼前一亮的履歷是搵工利器！馬來西亞有女子尋找兼職時，在網上發現有不少人提供簡歷撰寫服務，意識到這個行業需求量巨大，於是展開代寫履歷服務。她營業不到一個月，曾在一天內收到高達1,000份訂單，不過她沒有趁機抬價，反而堅持每份履歷只收取馬幣10令吉（下同，約17港幣），因為她初衷是幫助求職者成功被錄取，如脫節多時的家庭主婦，以及不擅長電腦操作者，「對我來說收費金額不重要，最重要是可以幫助大家找到工作而已」，亦指出成功幫助別人令她獲得很大滿足感。



大馬有女子提供代寫履歷服務，營業不足一個月，曾在一天內收到多達1,000份訂單，月入可達6,000多港元。（GettyImages／示意圖）

綜合馬媒報道，24歲的女子努魯艾因（Nurul Ain）於今年7月，在姐姐協助下開始提供履歷撰寫服務，並通過IG（Instagram）和TikTok進行宣傳；而發展其業務非當簡單，只是需要一部手提或平板電腦，能連接互聯網便可。她開始營業不足一個月，便曾在一天內收到多達1,000份撰寫履歷請求。

努魯艾因畢業於馬來西亞理科大學（Universiti Sains Malaysia）教育學系，決定開展這門生意是源於她大學最後一個學期在找兼職，「我發現很多人在社交媒體提供簡歷撰寫服務，意識到類似的服務需求很大」，所以她便作出嘗試。龐大訂單量令她需要停止接收新訂單，「我沒想到會收到那麼多訂單，我將把每月訂單限制在400個」，她現時每天需要花費15小時為客戶撰寫履歷，每天能完成約15至20份。

通過這項服務，努魯艾因每月可賺取馬幣4,000令吉（約6,600港幣），但即使這個行業需求旺盛，她仍堅持只收取客人每份履歷馬幣10令吉，因為她不想違背幫助他人求職的初衷，「對我來說收費金額不重要，最重要是可以幫助大家找到工作而已」，「通過幫助別人求職，我得到很大滿足感」。

努魯艾因堅持每份履歷只收取馬幣10令吉，因為她不想違背幫助他人求職初衷，如協助脫節多時的主婦重投職場。（《三十而已》劇照）

她的大多客戶都是應屆畢業生，或者在就業但想轉工人士，當中不乏家庭主婦，「她們想要重返職場，但多數人不知履歷應包含那些資料」，又或者年齡偏大人士，「有些客戶50多歲，不具備操作電腦相關技能」，因此她即使未來找到全職工作，仍會繼續提供代寫履歷服務，以幫助有需要的人。

曾有客人為答謝努魯艾因協助，額外多給馬幣10令吉作報酬，當她想退還款項給對方時，被告知提供同樣服務的人如果是收到「緊急訂單」，1份履歷收費竟可高達馬幣200令吉（約332港幣），令她大感震驚，同時承諾不會要求客人支付超過馬幣10令吉的費用。

（綜合）