摸錯人！內地色狼當街鹹豬手　遭火爆馬尾女「狂呼巴掌」再踢要害

天津紅橋區一名女子日前在路上被陌生男子亂摸，氣得她當場怒搧對方耳光。



打了幾下後仍然不解氣，又朝下體踹去，其間還不斷質問：「跟誰耍流氓呢？惹誰呢？」

而男子似乎也覺得很丟臉，一直低著頭不發一語，任由女子打罵出氣。

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據《中國新聞網》報導，影片中身穿藍色連身衣裙、綁著馬尾的女孩正在朝一名男子發火，只見她又是搧耳光又是打頭，嘴裡還不停罵著「跟誰耍流氓呢」，之後甚至抬腳踹向褲襠，並指著男子大罵「王Ｘ蛋」。

事發在人來人往的街道，男子被打時全程低頭不敢說話，只是不斷閃躲，而周圍的群眾有的人幫忙抓住男子，有的人則是在旁邊看著。

天津市公安局紅橋分局針對此事發布通報稱，「公安機關已經及時受理，並依法開展調查，相關工作正在進行中」。

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