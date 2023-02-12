乳癌女大細胸心口撲出小飛蛾　一除衫噴惡臭　醫生嚇親：好似排球

【乳癌】身體出狀況一定要趕快去做檢查！台灣一名39歲未婚女性先前發現自己左側乳房較腫大，但因工作忙加上個性內向，長期自己服用偏方調理，最終胸部腫大到如排球般大小撐破皮膚，傷口還潰爛發出惡臭，經勸導下才去就診，不料，當醫生掀開傷口時，竟飛出一隻「飛蛾」讓在場醫護嚇壞。



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據《TVBS新聞網》報導表示，該女多年前發現自己兩邊胸部大小不一，還摸到左側乳房有硬塊，但她個性內向羞於就診，就自行吃偏方治療，結果不但沒見效，腫瘤還越長越大，直到腫瘤把胸部皮膚「撐破」，造成一個小傷口，該女依然不以為意，幾個月後，腫瘤長到像排球一般大，還將乳房組織撐爆，傷口潰爛發出惡臭，不停流出血膿，才在家人的強迫下，押到醫院就診。

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臺中慈濟醫院乳房醫學中心副主任林金瑤說，當時陳女一脫下衣服就有一股異味，乳房腫瘤已經滲出組織液，而更誇張的是，當他一拿起覆蓋傷口的紗布，竟然飛出一隻像是飛蛾的蟲，嚇壞當場的醫護人員！他表示，該女的病況已惡化到相當嚴重，檢查後發現，腫瘤直徑竟接近25公分，重量重達超過5公斤以上，讓林金瑤嚇壞直說：「我從醫17年，從沒看過乳房葉狀瘤長到這麼大，如同掛排球在胸前！」初步研判傷口已有蟲卵寄生，所幸沒發現惡性組織，也沒有轉移，最後只能將左乳房完全切除，避免再復發或轉為惡性。

最後，林金瑤也提醒，若民眾發現身體有不適就要盡速就診，別讓小病拖成大病！

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