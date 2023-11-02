90分鐘火鍋放題！港男不滿60分鐘截單：係咪齋坐？　轟侍應態度差

不是任食90分鐘？有港男在網上發文大呻，日前他到屯門的日式火鍋店吃晚市放題，一行12人消費4,754元，批評店舖寫明任食90分鐘，卻在60分鐘截單不准加點食物，「剩低嗰30分鐘係咪齋坐」。他批評侍應回覆提問時態度惡劣，更拒絕提供自己名字，稱「你想知你就問返經理」。許多網民提醒放題一般會提前30分鐘截單，「樓主第一日食任食放題？」，港男則回覆指對方入座時未有口頭說明，後來卻說單據上有寫明，強調自己是想討論服務質素問題。



港男日前一行12人去食90分鐘火鍋放題，不滿食至60分鐘店舖就截單。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，大呻早前到屯門1間日式火鍋店吃放題，「服務態度極差」。他指店舖宣傳品寫明任食90分鐘，卻在60分鐘已截單不准加點食物，「咁剩低嗰30分鐘係咪齋坐？咁你都可以寫返60分鐘剩低嗰30分鐘要齋坐」。

他們發現無法落單時向侍應查詢，指對方顯得極不耐煩且態度惡劣，後來他問侍應如何稱呼，對方答：「我都唔知我自己叫咩，你想知你就問返經理！」從樓主上傳的單據所見，他們一行12人晚上吃牛肉海鮮放題火鍋，連服務費一共是4,754元。

許多網民提到，大多放題火鍋店都會於30分鐘前截單，方便食客預留時間食完枱上食物及收枱，「樓主第一日食任食放題？」、「通常都係30分鐘前截單，自助吧仍然可以任攞」、「大部份放題都係咁㗎，90分鐘會提前30分鐘截單，好多餐廳都係咁㗎啦！多數你無聽到人哋講嘢啫，正一西客」。

港男展示單據，他們吃了叫5000元。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有網民表示正常日式火鍋店都會講明截單時間，「有咩可能12個人都唔知／睇唔到」，好奇問「係咪你兇個職員，人哋先發晦氣」，又認為樓主問侍應稱呼的語氣是想投訴，指其實有枱號及單據號碼已可以投訴。樓主補充指，他們入店時侍應沒提過截單時間，「過咗60分鐘叫嘢，先話張單上面有寫得60分鐘可以嗌嘢」。

樓主再強調，「我係講緊佢服務質素，唔係講其他嘢，同埋大家討論下啫」，認為只要對方解釋入場時忘了提醒會提早30分鐘截單，「咪得囉，唔使好似當我求佢畀嘢我咁」。也有網民同情樓主，「食近5,000蚊仲要受氣，難以想像」、「12人幫襯都咁X樣，我就唔再去啦！」

有留言指，其實不少餐廳沒提及截單時間，也認為「任叫任食90分鐘」的說法有誤導，如果不是90分鐘任食任落單，應改成「60分鐘任食」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）