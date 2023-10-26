的士司機人肉擋校巴？被斥阻學生返學自私　影片曝光真相風向逆轉

【的士／校巴／駕駛安全】有片有真相！有港男在社交媒體上載1組相片，指有的士司機因口舌之爭「人肉阻擋校巴」、「校巴、學生被人肉禁錮」阻礙學生上學，「又要報警，又阻小朋友返學，小事化大」，直斥的士司機行為「自私」。

網民看相片後紛紛支持樓主，鬧爆的士司機行為自私，「一個人阻住一大班人叫阻住地球轉」，惟後來有現場影片流出，立體呈現事件真相，網民看片後得悉現場情況後，風向逆轉反鬧樓主顛倒黑白，「睇下條片校巴司機先粗口後郁手，就知邊個自私，邊個歪理變真理」、「唔睇片真係以為你（樓主）啱！你份人都幾X街」。

網上流傳保良局錦泰小學一張「有關校巴司機專業操守事宜」的通告，指學校知悉事件後，即時與校巴公司負責人會面，校巴負責人回覆指已辭退該名司機。校巴公司向《香港01》證實已解僱涉事司機，但由於事件已報警處理，故不便評論。



有港男在社交媒體上載1組相片，指有的士司機因口舌之爭「人肉阻擋校巴」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有港男於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布多張相片，指「校巴、學生被人肉禁錮，其實只為出車口舌之爭，DC佬（的士司機）人肉阻擋校巴，學生被困『唔畀』返學，歪理變真理，真心自私」。

事發於10月25日，從相片見到，校巴正停在1個屋邨道路中間，左右兩旁泊滿車輛無法駛出，當中包括1輛的士。校巴車頭前方站着1名戴眼鏡短衫短褲男子，正用手機拍攝校巴，相信就是的士司機。

相片顯示士司機站在校巴車頭擋着去路，網民不知內情下直斥其行為自私。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

樓主補充，當時的士司機稱被校巴司機毆打，惟樓主質疑「俾人打點解又唔需要去驗傷，過咗半個鐘仲係現場而唔係去醫院？根本就冇出現過被打」，又說「兩個司機（的士司機和校巴司機）嘅口舌之爭，你粗口時佢粗口，影晒車牌影晒校巴司機樣都仲要擋住條路就（不）對」。樓主批評「有人」小事化大，「是否需要搞到咁大，又要報警、又阻小朋友返學呢？記住唔好和解，如果你真係咁傷記得追究到底，和解正X弟」。

不少網民看過帖文及相片，都指摘的士司機行為自私，「一個人阻住一大班人叫阻住地球轉」、「好X自私」、「最慘係班小朋友」、「的士佬又玩嘢」。

現場影片曝光風向逆轉



多個網上群組流出涉事的士司機拍攝的「第一身」現場影片。（影片截圖）

然而有片才有真相，多個網上群組流出涉事的士司機拍攝的「第一身」現場影片，透露事緣校巴停在道路中間阻礙車輛駛出，的士司機遂響咹提醒，詎料校巴司機被「呠」後發火，疑曾出手襲擊的士司機，又不斷用粗口指罵及衝向司機作狀出拳，擾攘多時無法和解，的士司機於是表示「報警」，過程中沒有講粗口。

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影片中，的士司機向校巴司機強調「我呠1聲你咁惡？我有車CAM（行車記錄器）影住㗎」。校巴司機反嗆「影住大晒啊？」，又行近的士司機爆粗怒吼「瞪大隻眼咁X大聲做乜X嘢？你唔好掂X到我啊！」。校巴司機之後上車取手機，反拍的士司機，「淨係你識影啊？呠呠呠呠！點X樣啊。X你老X，唔好挑釁我啊，挑釁我打XX你」。

2人爭執時旁邊有小朋友，這時有疑似家長的「阿姐」勸架，「算啦，大家搵食。唔好嚇親啲小朋友。冷靜啲，有細路仔啊」。的士司機強調自己沒有令小朋友驚嚇，「我呠咗1下，佢落車係咁講粗口。我無嚇親小朋友，我無講過粗口，佢不停講粗口」，校巴司機則回來再用粗口指罵的士司機，並衝向的士司機圍着移動作狀出拳挑釁，「嚟啊！」。

雙方僵持不下，的士司機決定報警，又要求校巴司機切勿離開。校巴司機聞言繼續圍着的士司機移動作狀出手。（影片截圖）

雙方僵持不下，的士司機決定報警，又要求校巴司機切勿離開。校巴司機聞言繼續圍着的士司機移動作狀出手，不斷爆粗高呼「報你老X啊！1個對1個啊。報警啊！ X你老X，你警察啊？你處長啊？報X咗警大X晒啊？你返去吔蕉啦！差佬大X晒啊？瞓X醒未啊你！」。

在旁的阿姐則要求的士司機讓校巴司機駕車離去，有問題可事後向公司投訴，「啲小朋友要返學遲喇先生，你唔好阻住佢哋返學好唔好」。的士司機則反問：「你安心畀一個咁樣嘅人接你屋企人？小朋友？」

網民看過影片風向逆轉，斥責樓主顛倒黑白，「睇下條片校巴司機先粗口後郁手，就知邊個自私，邊個歪理變真理」、「唔睇片真係以為你啱！你份人都幾X街」、「正常架巴士X街啦，方便自己，頂住人出車」、「架校巴阻人就得，人哋阻返佢就唔得？」、「人地月租（車位），校巴唔係大晒」、「校巴佬當時情緒狀態，真係未必適合繼續駕駛，出到馬路俾人呠一呠，又落車同人嘈」。不過也有人認為樓主可能不知「前傳」或內情，未必有心誤導。