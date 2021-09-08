小朋友守規過斑馬線勁得意　一舉動電暈司機　網民：父母教得好好

「過馬路要小心」，歌仔都有得唱，最近就有網民上傳影片，看到1名小朋友行過斑馬線的過程，小朋友一邊緊拖着長輩的手，一邊與停車等候的司機對視，最後更揮手示意，讓一眾網民直呼「好得意」，更大讚影片展現出香港人的和諧。



有網民上傳車Cam影片，大讚1名男童過馬路時非常有禮貌，影片獲大批網民讚好。（fb影片截圖）

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該名網民在facebook群組「馬路的事討論區」發文，並上傳1段車Cam影片，據紀錄事發於周一（6日）下午，看到1名伯伯接男童放學，當走到斑馬線前，司機立即停車等待2人過斑馬線，其間男童全程與司機對視，不久更興奮地揮手，直至車輛駛走一刻，仍望着司機的方向。

按圖放大看男童過馬路全過程▼▼▼

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樓主在帖文不禁直指，「小朋友你好可愛，咁有禮貌，好想搣你」。影片亦吸引大批網民讚好，紛紛大讚男童既可愛又懂禮貌，「識感恩，好孩子」、「我都想，2隻手一齊搣」、「父母教得好好」、「香港值得有更多愛的人」、「小朋友係最天真可愛」。

不過，因為車Cam片中最後亦有1名中年漢，推着手推車在馬路上走過，並且舉手向司機示意，讓不少網民開玩笑指樓主偏心，「個老漢都一樣好可愛咁同人揮手」、「樓主好偏心，之後都有人畀手，都OK可愛，點解唔落車搣吓位師兄」、「點解唔想搣吓個阿叔，偏心」。另外也有人讚賞司機、男童與中年漢的互動，認為香港人其實在日常生活中也十分有愛，「段片睇到香港好似好和諧咁，小朋友揮手，推泥頭叔叔又揮手」。

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網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

按圖看驚險過程：

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片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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