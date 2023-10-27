虐畜？西環大媽公然捉白鴿　目擊者稱3鳥遭折翼　街坊指1點更可疑

大庭廣眾下公然捉走白鴒？網上流傳片段，顯示1名大媽於西環海傍嘗試捉起至少3隻白鴿，有街坊發現後疑即時喝止。目擊者表示，該名大媽捉起白鴿後狠心折翼，懷疑想令牠們無法逃走。有街坊看過影片則指，近日在同一地點發現數隻白鴿死於非命，懷疑捉白鴿行為已非首次發生，甚至牽涉虐待動物，呼籲報警處理。



網上流傳片段，顯示1名大媽於西環海傍嘗試白鴿，1分鐘內已捉起至少3隻。（fb「西環變幻時」影片截圖）

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有網民於facebook群組「西環變幻時」貼出相信為「車cam」影片，直指有人公然捉走白鴿。片中地點為西環物豐道中西區海濱長廊，近西區副食品批發市場位置，現場有大堆白鴿正在覓食。1名大媽將背囊背於胸前，緩緩走近鴿群，看準時機後蹲下嘗試捉起白鴿。雖然鳥群每次也四散躲避，但大媽不消1分鐘仍輕易捉起至少3隻。

大媽本來看似意猶未盡，但1名手持罐裝飲品的大叔見狀走近查看，並一度伸手指向大媽疑似喝止她，當時亦有街坊好奇駐足了解。大媽其後走向西區副食品批發市場方向，影片未能拍到後續情況。目擊者狠斥大媽，指她捉起白鴿後當場折翼，「我親眼見到佢整斷白鴿對翼」，未知她動機為何，「呢一排好多白鴿唔識飛對翼受咗傷，唔知係咪呢個X街」。

1名手持罐裝飲品的大叔見狀走近查看，並一度伸手指向大媽疑似喝止她。（fb「西環變幻時」影片截圖）

不少網民看過影片紛紛批評大媽所為已違法，呼籲樓主將片段交予警方跟進，「殘酷對待動物」、「黐線㗎！」、「影完有無報警？」。亦有西環街坊表示近日多次於現場發現白鴿屍體，質疑捉白鴒行為已非首次，甚至涉及虐待動物行為，「噚晚我都奇怪，因為有時候馬路見死鴿係扁嘅，大家估到乜嘢事，但係噚晚睇嗰啲唔係，死狀恐怖，而且周圍都係羽毛，噚晚唔夠光，只係見到最少兩隻」。

根據法例第170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥都屬受保護野生動物，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物、不得管有或控制任何在香港取得的活生或已死亡受保護野生動物、得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，可罰款10萬元及監禁1年。