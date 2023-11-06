床蝨｜韓國成重災區　旅行後隨時帶返屋企　裝修佬教3招防蝨埋身

最近法國巴黎同英國等多地出現嚴重蝨患，有地鐵乘客更加影到有床蝨喺腳上爬行，最新是港人熱門旅遊地點韓國多區亦出現床蝨為患，包括首爾及仁川等中心地帶，當地有市民甚至表示暫時不敢去戲院看電影，以免「惹蝨上身」帶回家而後患無窮，各種情況真係睇到都見痕！有專家就表示，呢啲床蝨好大機會係去旅行時帶返屋企，所以裝修佬今日就教大家點樣可以預防床蝨，因為滅蝨不當有機會搞到情況更加嚴重㗎！



床蝨問題倘不在短期內解決，勢將影響外國遊客對韓國的觀感。圖為2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

綜合外媒報道，法國首都巴黎近月出現嚴重床蝨問題，除了不同交通工具，學校和醫院等地方均有出現蟲患。情況更加懷疑蔓延至英國，多個港人熱門移民城市如曼徹斯特、利物浦等更被列為重災區。

法國首都巴黎近月出現嚴重床蝨問題，情況蔓延至英國，（網上圖片）

倫敦衛生與熱帶醫學學院昆蟲專家James Logan教授表示，全球床蝨數量正不斷增加，並開始對過去數十年來常用的滅蟲劑產生抗藥性，而隨時外遊次數增加，也有助牠們的傳播。

全球床蝨數量正不斷增加，並開始對過去數十年來常用的滅蟲劑產生抗藥性，而隨時外遊次數增加，也有助牠們的傳播。（資料圖片）

3招預防外遊帶床蝨返屋企



1. 徹底檢查酒店房間

仔細檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬或「甜霉味」，尤其應注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構及牆與家具之間的空隙。如發現木蝨活動的蹤跡，應立刻要求更換另一間清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

仔細檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，尤其應注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構及牆與家具之間的空隙。（網上圖片）

2. 減少取出個人物品

即使房內沒有發現床蝨，亦不能完全排除入侵的可能性，因為在入侵初期，很難發現其蹤跡。因此，旅客應盡量減少取出行李物品，以及將行李放在妥善密封的膠袋內，離開酒店後，用過的膠袋應立即丟棄。

行李及其他物品亦應以高溫處理，衣物可以用攝氏60度或以上熱水清洗。（網上圖片）

3. 回家後消毒

旅客如懷疑曾經住宿的房間有木蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李另行擺放，例如放在洗手間。另外，行李及其他物品亦應以高溫處理，衣物可以用攝氏60度或以上熱水清洗，行李同樣以至少60度高溫處理，接觸維持至少20秒。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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