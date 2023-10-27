深圳男小紅書呻港人湧商場　餐廳都要排隊　網民︰要不是香港人…

過往內地旅客湧到香港購物，令港人抱怨影響民生，但今時今日風水輪流轉！深圳福田有男子在小紅書大呻，稱有天想下樓去餐廳用膳，但進入商場時，發現每間餐廳都要排隊，而且大部分都是港人，慨嘆「大概能理解香港人（當年）的感受了」、「想念免排隊日子」。事件傳至香港，網民笑言「反攻大陸」、「報復式消費，學識『他朝君體也相同』未？」、「要不是香港人…」。



樓主稱見到每間餐廳都有港人大排長龍，慨嘆「想念免排隊日子」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載圖片，可見福田的商業中心其中1間餐廳大排長龍，他更指由於不想煮飯，所以下樓打算隨便進入1間餐廳「醫肚」，但每間餐廳都要排隊，而且一眼認出大部分等候人士都是港人，「行李箱、雙肩包、洗手液、運動鞋，還有香港式粵語」，其中1間餐廳籌號顯示尚有200多枱人正在輪候。

樓主大嘆以前「店等人」，現在變成「人等店」，「大概能理解香港人（當年）的感受了」、「想念免排隊日子」，但樓主重申「連抱怨都沒有，只是懷念以前的便利而已」。

事件傳至香港，本港網民笑言「反攻大陸」、「報復式消費，學識『他朝君體也相同』未？」、「要不是香港人…」、「呢鑊我哋出人頭地」，更有人笑言「我們都是看小紅書的」，意指跟隨小紅書攻略北上消費。

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（綜合）