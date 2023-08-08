不滿排隊20分鐘　大媽大叔圍攻店員斥：無知識　同行孫仔咁做獲讚

假日外出吃飯排隊是常識吧？本港網絡周日（8月6日）瘋傳多段影片，指黃大仙1間餐廳外，有阿叔與大媽因不滿排隊等20分鐘，怒罵店員，其間有身體動作，大媽更直斥店員「無知識」、「收聲啦你！」，最後攞尾彩稱「行啦，第二度食！」。2名長者責罵店員期間，與他們同行的孫兒不斷勸喻冷靜收聲，又想推走阿叔，然而都沒大作用，但小朋友舉動仍獲網民讚賞。

網民看過影片紛紛斥責2長者的行為不當，「基本禮貌都無」、「呢啲客唔做佢生意趕佢走啦」。也有不少網民看到孫兒反應後大讚，「身教好緊要」、「難為了小朋友」、「細路仔更識仲講道理」。



本港網絡周日（8月6日）瘋傳影片，指黃大仙間餐廳外，有阿叔與大媽因不滿排隊等位太耐發火，怒罵店員。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「大埔TAI PO」上載多段影片，指「出嚟食飯都要咁勞氣，原因係排隊攞飛等位等到老伯都有火」。

影片於黃大仙1間餐廳外拍攝，第1段影片見到，穿藍色背心的大叔與大媽正與店員爭執，提到他們已等了20分鐘，其間有食客叫他們「唔好嘈」，大媽與大叔即向食客指罵，「關你咩事啫，收聲啦！」。

有食客叫他們「唔好嘈」，大媽與大叔即向食客指罵，「關你咩事啫，收聲啦！」。（影片截圖）

另1段影片則見到，當時阿叔、大媽與孫兒等一行4人站在餐廳門外圍着女店員，當中穿藍色背心的大叔正手指指責罵店員，更一度想衝入餐廳，但被店員擋下。阿叔不忿繼續向店員「手指指」，大媽則拉開阿叔說「咪同佢（店員）拗啦，無知識嘅人，同佢講乜嘢！嘈乜嘢！」。

大媽、阿叔圍攻店員過程逐格睇▼▼▼

+ 5

這時有路人叫2人「唔好嘈啦」，與2人同行的孫兒亦不斷做手勢示意冷靜，並按着阿叔手臂叫「收聲啦，阿公你」，大媽於是向大叔抱怨「嚇親個孫喇」。

不過阿叔未有停下，繼續責罵店員，店員疑似回應後，大媽隨即加入怒罵店員「收聲啦你！」，孫兒這時按捺不住使出「洪荒之力」想推走阿叔，但阿叔沒有理會。最終大媽揶揄店員後高聲說「行啦，第二度食！」。

網民紛紛指摘阿叔及大媽行為。（影片截圖）

影片至此結束，網民紛紛指摘阿叔及大媽行為，「得你等咩！」、「一個嚇親個孫，一個教壞個孫！」、「香港地食嘢係咁，唔想等，唔想排，咪選擇食第二樣囉，勞氣有咩用」、「唔跟規矩嘅人有咩知識」。

也有不少網民看到孫兒反應大讚，「個後生同個細路仔，比兩老更講道理」、「身教好緊要」、「難為了小朋友」。