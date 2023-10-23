大叔投訴燒鵝飯全是肥膏　聽店員咁回應嬲到走　網民撐：下欄嘢嚟

港人愛食燒味飯，但假如上枱的全是肥膏或者瘦肉，都難免會吃得不快。最近有網民發文分享，指日前在屯門1間茶餐廳用膳時，看到鄰桌的大叔點了1碟燒鵝飯和1瓶啤酒，惟飯送到枱上卻被投訴燒鵝太肥膩，大叔直斥「伙計你過嚟睇吓，全部都肥膏」。不過店員卻回應「係咁㗎啦」，令大叔氣得立即結賬走人，甚至啤酒也沒有喝完。不少網民看過樓主拍下的燒鵝飯照片後，紛紛力撐大叔，表示「有時啲餐廳愈做愈無人幫襯真係唔好怪人」、「全部鵝背鵝尾，下欄嚟㗎喎…」。



網民目擊有大叔在茶餐廳點了1碟燒鵝飯和1瓶啤酒，惟上菜後投訴燒鵝太肥膩，向店員反映時，對方竟回應「係咁㗎啦」，大叔氣得立即走人。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱早前在屯門1間茶餐廳吃飯，其間看到鄰桌的大叔點了1碟燒鵝飯配啤酒，後來大叔吃了1口燒鵝，便不滿地表示「嘩，啲燒鵝咁肥點食呀」、「喂～伙計你過嚟睇吓全部都肥膏」，對方當下回應稱「係咁㗎啦，有啲肥好正常」，但大叔仍非常氣憤，罵道「有冇搞錯呀，咁都可以畀個客食？」，店員則不以為然，說「係咁㗎啦」。

大叔見狀氣得立即起身走人，並向收銀員反映問題，對方則認為他可以讓店員重新換1碟燒鵝飯，但氣在頭上的大叔此時也已經沒有心情，直言「唔食啦！見到都冇晒胃口！仲要話『係咁㗎啦』」，接着便結賬離開。

不少網民都表示支持大叔，認為燒鵝的質素欠佳，但也有部份網民認為「燒鵝係食肥」。（示意圖 / 資料圖片）

樓主同時上傳了該碟燒鵝飯的照片，不少網民都表示支持大叔，認為燒鵝的質素欠佳，「其實某啲燒味佬過唔過到自己嗰關」、「錢事少，谷氣事大」、「未飲晒啲酒，就知佢幾嬲」、「有陣時唔係錢嘅問題，係突然間令你冇哂興致嗰種失落，本身放工好攰，想食個邪惡燒味飯加啤酒放縱下，點知準備享受第一啖肉嘅時候，你整啲咁嘅垃圾出嚟畀人食，呢啲係畀幾錢都彌補唔到，好明白阿叔嘅感受」。

然而，也有部份網民認為「燒鵝係食肥」、「其實燒鵝肥至好食，我就鍾意肥鵝」。