咁惡？油麻地2男肉身擋的士　爆粗拍車頭踢門砰砰聲高呼：車X死我

肉身擋車所謂何事？2名惡漢在光天化日之下，竟然當街拍打狂踢的士！網上日前流傳1條影片，顯示2名男子在油麻地咸美頓街馬路攔着1輛的士，以肉身擋着去路，其中1人站在車頭位置不斷爆粗，要求司機開門，甚至激動拍打車頭引擎蓋，另1人則站在的士左邊位置狠踢車門，當場發出多次「砰砰聲」。的士一度倒車，但未能突圍，更被指罵「車X死我，X你老母」，最終慢速駛前離開。網民紛紛留言斥責男子行為是「刑事毀壞（同）恐嚇」、「有晒車cam，架車肯有凹，報硬警」，亦有人認為2男當時的精神狀態有異，未知是否受到酒精或藥物影響。



2男在油麻地咸美頓街近彌敦道馬路攔截的士，影片在網上流傳。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，片長約53秒，現場是油麻地咸美頓街近彌敦道，的士被2男攔路截停，他們分別站在車頭和的士左邊位置不斷叫囂，黑衣男不停爆粗「X你老母」，而且多次拍打的士車頭冚，淺色上衣男子「也不閒着」，當眾怒踢車門，事件引來途人觀望。

的士司機恐寡不敵眾，由始至終都沒有下車，更一度將車慢慢倒後，罵衣男指罵「你行呀」、「車X死我，X你老母」，淺色上衣男子見狀走近勸喻同伴，但黑衣男一句「行開」，繼而推開淺色上衣男子，繼續指罵司機要求開門。淺色上衣男子則走到乘客位旁，大力猛踢車門，現場不斷傳出「砰砰聲」。司機為免糾纏下去，於是加速駛前，惟其後因應路面情況而停車，黑衣男稍微讓開，拍片者驚呼擔心有否「撞傷人」，影片便結束，未知2男有否追上去，以及事件起因。

的士其後因應路面情況而停車，影片就此結束，未知2男有否追上去。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

多名網民直斥路中惡漢行為是犯法，留言指「刑事毀壞（同）恐嚇」、「有晒車cam，架車肯有凹，報硬警」、「講粗口兼拍引擎蓋…夠晒厲害喇」，亦有人認為2男當時的精神狀態有異，未知是否因受到酒精或藥物影響而做出反常行為。

（facebook群組「馬路的事討論區」）