時速80公里？踢拖鐵騎士公路開車翹起腳　目擊者：仲可以R腳趾！

高手在民間！不過即使對自己駕駛技術如何有信心，也應安全至上。最近有網民就在社交平台上傳照片，顯示1名鐵騎在高速公路奔馳之際，同時翹起二郎腿，並騰出左手「𢯎腳趾」，樓主直呼有趣，認為對方為「真高手」，不少網民看後亦笑言「高手一般都係咁坐」，但也有部分人稱很危險，表示「單手（駕駛），有嘢跣一跣就危了」。



最近有網民在社交平台上傳照片，顯示1名鐵騎在高速公路奔馳之際，同時翹起二郎腿，並騰出左手「𢯎腳趾」。（facebook圖片）

樓主於facebook「車cam L（香港群組）」發文，並上傳2張照片，可見1名鐵騎在高速公路上駕駛俗稱「綿羊仔」的電單車，他還翹着二郎腿，以右手單手控制電單車，左手則在「𢯎腳趾」。樓主笑言對方在時速高達80至100公里時「𢯎腳趾」是「真高手」，並認為其舉動沒有大問題，「覺得有趣有趣，純粹分享吓，大家唔使咁大壓力，放鬆啲啦香港人」。

帖文引來網民熱議，有人認為涉事鐵騎的舉動沒有問題，但也有部份人直斥太危險。（facebook圖片）

帖文一出，即引來大批網民熱議，有人附和樓主開玩笑指「揸羊（綿羊仔）真係冇咩難度喎，自動波有咩要搞？」、「錯重點，要幾好平衡力先做到呢個動作」、「高手在民間」、「我想睇佢飛甩隻拖鞋多啲」。

不過，也有人認為鐵騎的舉動太過危險，甚至影響其他道路使用者的安全，「生命冇take 2」、「隨時害死其他人」、「只要突然一下搖擺一定玩完」、「安全駕駛先係高手」、「要型唔使搵命搏嘅」。