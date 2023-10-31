車神？13歲男童駕棍波的士載友出遊　10小時後被截：看爸開車學會

這孩子是駕駛天才？河北1名13歲男童靠平日觀察任職的士司機的父親開的士，竟然就學會了如何操作棍波車，甚至半夜偷駕父親的士，然後載着2個未成年的朋友在高速公路疾馳。他就這樣開着車在保定周邊縣區兜風，最終行駛了近500公里，在連續駕駛10個小時後被高速公路檢查站的警員發現，才沒有駛往更遠的地方。事件令網民議論紛紛，指男童很有駕駛天份，「可能是未來的拓海」，但指他不懂交通規則，無牌駕車載友出遊，一旦發生意外後果嚴重，必需好好教育。



河北1名13歲男童半夜偷走父親的士，然後載着2個未成年朋友在高速公路疾馳，開了10個小時駛了近500公里才被截獲。（「河北交警」微博影片截圖）

河北交警日前分享事件，指10月23日早上10時許，河北高速交警廊坊支隊在新機場北線高速公路臨空檢查站發現1輛載客的士有可疑，因司機「面孔稚嫩」，且乘客看起來也似是未成年人，於是民警就對車上人員進行調查。結果發現，「司機」是個剛滿13歲的潘姓男童，而同行乘客為其友人，分別13歲及16歲，全是河北淶源人。被發現時，潘姓男童已經開車10個小時，駕駛了大約500公里。

潘姓男童向警方坦白內情，稱前一晚與父親吵架，去到半夜12點決定離家出走，偷了父親的士車匙，載上2個朋友來一場「說走就走的旅行」。膽大的他決定半夜載着友人去保定，但因為不會設置導航，開錯了路就又折返再開，去到凌晨4、5點又莫名想開去遼寧，結果便一刻不停地在保定周邊縣區兜風。不過，因要先把朋友送回家，最終在高速公路檢查站被交通警員截獲。

調查的警員得知男童首次駕駛棍波就行駛近500公里，相當意外。（「河北交警」微博影片截圖）

潘姓男童透露，他從沒有開過車，但因為父親是的士司機，他平時坐在副駕駛位觀察父親開車，看了2、3年就學會了駕駛。該的士為「棍波」（內地亦稱「手動擋」），調查的警員得知他第一次開棍波車就行駛近500公里，相當意外，並表示「手動擋你還會開呢」。不過，警員隨後亦訓斥他「你膽真夠大的，還敢拉着別人開車跑出來」。

當日下午約4時，3名男生的家長到達河北廊坊市公安局臨空檢查站，潘姓男童的父親接受警方批評時，委屈表示從未教過兒子開車，孩子在家也不曾碰過車。民警對他進行教育，要求他要看管好孩子，慎防孩子再次出現涉及交通安全的危險行為。

網民指男童年紀輕輕單憑「觀察」已能駕駛棍波車，而且能這麼長時間開車，證明相當有駕駛天份，但他不懂得用導航，亦不熟知交通規則，卻膽敢載着友人出友，「一旦發生意外就慘了」、「開大膽車還敢載人，隨時累人累己」，認為應當防範他再無牌駕駛及作出教育，讓他的天份發揮並同時守法。

（河北交警）