悲！私家車衝落河　乘客爬出呼救司機溺斃　兄悲嘆父親兩周前過身

一戶家庭短期內面對2次喪親，悲痛欲絕！馬來西亞有華裔司機凌晨駕車時，車輛突然失控衝落橋底河流，同行友人成功脫身，站在沉落水的車身呼救，路經現場的市民馬上報警。消防趕到時要將車輛拉出水面才能救人，惟司機當場證實死亡。警方調查指，車輛墜落河流後四轆朝天，司機被困車內遇溺身亡。當地傳媒報道，死者父親在2周前才離世，家屬短期內痛失2名至親，希望當局查明真相。



馬來西亞有私家車失控衝落河，乘客成功爬出，在沉落河的車上呼救，惟 華裔司機其後證實遇溺不治。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，死者為任職貨車司機的47歲華裔男子彭德龍，他於10月28日凌晨駕車載同32歲男性友人朝峇都安南方向行駛時，私家車突然失控衝落巫羅加什塑膠工業廠附近橋底的河流。

有目擊者表示，當時自己駕車經過事發地點，同行友人聽到有人呼救，他倒車查看，見到橋底有人站在沉在水中的私家車上。隨後有另1輛車也駛經現場，立即報警及找消防救援。

乘客受輕傷送院。（網上圖片）

消防員凌晨4時許將乘客和被困車內的彭男救上岸，惟彭男當場證實死亡。消防表示，到場時將男乘客先救上岸，再將該車輛拉上岸，可惜現場救護人員確認司機已死。

警方初步調查指，出事私家車駛經事發地點時，失控往路肩翻覆才衝落河流，司機頭部受傷，男乘客則受輕傷。由於車輛墜河後四轆朝天，司機被困車內溺斃，目前正循魯莽或危險駕駛而導致死亡調查，呼籲目擊者提供資料。

死者52歲的兄長回應當地傳媒，稱是接到妹妹電話才發現弟弟出車禍，又指父親2周前才過世，一家突然失去2名親人，十分悲痛。彭兄正從外地趕回去辦理弟弟身後事，透露弟弟排行最小，至今單身，會安排舉殯及火化，希望當局可查明事發真相。

（綜合）