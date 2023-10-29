內地女移居香港$86萬買居屋　一家6人住3房　廳可供20親友齊吃飯

香港物業高企，不少人是靠政府資助房屋計劃上車。有內地移居香港的媽媽日前接受訪問，在短片中公開其60平方米（約646平方呎）的3房居屋單位。她稱當時以80萬人民幣（約86萬港元）買下單位，現時包括1名外傭姐姐在內共6人居住，個月的開銷約3萬元。



受訪的女子從內地來港，被問到在香港生活，每月租金為多少，她坦言自己毋須交租金，並帶採訪者到其家中參觀。（網上影片截圖）

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相關訪問影片長約1分30秒，受訪的女子來從內地來港，被問到在香港生活，每月租金多少等，她坦言自己毋須交租，並帶採訪者到其家中參觀。該女子表示除了她與丈夫，家中還有3名小孩和1名外傭姐姐，共6人居於60平方米的3房單位；由於是居屋，樓價遠比市場價格便宜，當年以80萬人民幣（約86萬港元）買下單位，但她沒有交代是何時購買。

受訪的女子稱目前單位連外傭在內，共有6人居住。（網上影片截圖）

在影片中，可見單位的廚房放有洗衣機和乾衣機，單位內設有2個洗手間，其中1間有淋浴設備，當介紹客廳時，女子稱在招待親友時，最多曾有20多人一起吃飯，廳內還放有1部鋼琴，供2名兒子日常練習。她續稱，除了2名兒子的鋼琴課，以及學校內的輔導班，一家人沒有太大開銷，每月花約3萬元，稱「學校裏面都是很便宜，10幾塊錢1節課」。

影片惹來網民討論，指除非是很早期購買，否則650呎居屋最少也要數百萬港元，又形容早年居屋質素不容，「買到就係賺到」，居住成本低，生活自然好。