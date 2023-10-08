衰過香港劏房！星40呎無窗儲物室月租$3800　港網民︰新加坡又贏

近年不斷有人將香港與新加坡的各方面比較，沒料到連劏房價格都會出現「新加坡又贏」的情況！有女子在小紅書表示，新加坡有屋主將單位房間逐個出租，連目測不足40呎的無窗儲物室也不放過，月租索價達650坡紙（約3,800港元），屋主更標榜不申報地址月租可減50坡紙（約290港元），強調交通便利，附近設施齊全，樓主不禁慨嘆「這樣租真的合法嗎？」、「住進去身體就被搞垮了」。

網民批評「650太過分了吧，我懂真的有人為了省錢會租這樣的地方」、「新加坡房屋出租，都是需要報到房客的地址到政府的網站上」、「可以舉報他」。這樣的劏房價格連香港網民也認為瘋狂，稱這個價錢一些有窗的劏房都能租到，甚至住太空艙可能更佳，直指「新加坡又贏」。



無窗儲物室放有一個小木架和床板，連床墊都沒有。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載圖片，由於在門口拍攝儲物室，所以未能影到全貌，但見到放下床後只有1個小木架，估計面積不足40呎。另1圖片則顯示業主對單位的簡介，說明圖中儲物室沒有窗戶，月租650坡紙（約3,800港元）。業主更標榜若不用為租客申報地址，月租可減50坡紙（約290港元），至於超大主人房月租盛惠1,400坡紙（約8,100港元），形容單位靠近機場，歡迎航空業界人士租房，而且交通便利，甚至設有泳池、健身房、網球場和燒烤場。

早前香港有單位將工人床出租，索價每月2,000元，可共享浴室及洗衣機，據稱已極速租出。（facebook專頁「Rita的德國採購&旅遊日記」圖片）

樓主在帖文不禁質疑「這樣租真的合法嗎？ 」、「想錢想瘋了，給我200我都不住，住進去身體就被搞垮了」。許多網民同樣紛紛批評業主無良，「650太過分了吧，我懂真的有人為了省錢會租這樣的地方」、「空氣不流通，濕氣重，住上一個月，免疫機能下降」，甚至有人指出「新加坡房屋出租，都是需要報到房客的地址到政府的網站上」、「可以舉報他」、「告發這屋主」。

有香港網民將這間新加坡儲物室拿來與香港的劏房相片，早前有facebook專頁分享香港1間棺材房，月租2000元，房間僅20呎，專頁管理員指「這個感覺比棺材小，起床還要擔心撞到頭，如果那櫃子沒釘好，就直接上演絕命終結站」，慨嘆「香港居住大不易，多啦A夢房」。不過，據悉該房間是位於尖沙嘴的「一劏八」單位，內有洗手間及洗衣機可共用，該工人房有窗戶及風扇，有網民形容「最少可以有生風」，而該房間更已極速租出。有香港網民形容新加坡的無窗儲物房，租金幾乎是該工人房的雙倍，形容不能接受，想不到新加坡連劏房的離譜程度也更甚於香港，連登有網民更形容「新加坡又贏」，又指「成功將香港劏房問題輸出新加坡」。

（綜合）