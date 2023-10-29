極品港女搭廉航嫌三嫌四　逼迫空姐仲咁做　港男1句KO驚揭背景是…

搭飛機遇着這種乘客，難免影響心情。有港男於討論區發文表示，他日前乘搭廉航返港，不幸遇上「極品港女」乘客坐旁邊，不但「煩住空姐」嫌三嫌四，更對他大力「批踭」並嘲笑，令他忍無可忍1句怒火反擊，成功「KO」對方，「條女即刻黑面唔出聲」，對方男友則不斷道歉。後來港男質疑，該港女應是廉航常客，「唔怪之得條女黑面又唔X敢反駁，崩口人忌崩口碗」。

帖文引來網民熱議，大讚樓主做法，「鬧得好！」、「無咩家教係咁」。也有網民質疑是創作文，惟樓主強調是「真人真事」，其他網民亦說「唔假，我都遇過咁X嘅港女，仲要唔細，可以話係好X多想世界圍住佢轉」。



有港男於討論區發文表示，他日前乘搭廉航返港，不幸遇上「極品港女」乘客坐旁邊。（資料圖片）

該港男於連登討論區發文講述事件，指本身正在旅行，突然有急事，於是昨日（10月28日）乘坐廉航返港。樓主坐在中間位置，沒想到旁邊乘客是「極品港女」，「好日唔搭廉航，偏偏畀我坐正喺個極品港女隔籬」，形容對方20多歲，與男友各自坐在靠近走廊的座位。

樓主表示，該港女一直「嫌三嫌四」，飛機未起飛前已不斷「煩住空姐」，「煩到啲空姐同佢講，要準備起飛陣間先serve佢」。飛行途中樓主鼻敏感「嗦一下鼻水」，該港女即大聲說：「X！有病又唔睇醫生！」不過樓主未有理會，「心諗妳都搞笑嘅，又唔係呻鼻涕出嚟，鼻敏感我都唔想，就無理佢繼續瞓覺」。

樓主表示，該港女搭飛機時一直「嫌三嫌四」。（示意圖／資料圖片）

飛機起飛後，樓主指該港女「又開始嘈」，「原來係後面啲阿嬸傾偈太大聲，佢就起埋身『Sh』人，搞到啲空姐要叫佢坐返好，之後又喺個位吟吟沉沉」。

不過該港女仍未收斂，樓主睡覺時突感到被人大力「批踭」，「原本唔知發生咩事，但朦朧中聽到條女同條仔笑住講：『條友扯鼻鼾囉哈哈！』」，才知是被對方捉弄。最終樓主忍無可忍，大怒1句反擊「死臭X，搭廉航又要嫌三嫌四，去搭頭等艙囉，如果你有錢嘅話」，令港女「即刻黑面唔出聲，黑面睥到我落機」，對方男友則不斷道歉。

最終樓主忍無可忍，爆氣1句反擊「搭廉航又要嫌三嫌四，去搭頭等艙囉，如果你有錢嘅話」，令港女當場黑面不出聲。（示意圖／unsplash）

樓主又說，後來發現港女與男友應是廉航常客，「唔怪之得條女黑面又唔敢反駁，崩口人忌崩口碗」，自言「如果要人serve要靜嘅咪畀多啲錢，去搭頭等／business，或者最少都proper啲嘅airline。無錢就無服務無環境，咁就咪嫌三嫌四」。

帖文引來網民熱議，不少人讚揚樓主做法，「鬧得好！」、「無咩家教係咁」。也有網民質疑是創作文，不過樓主回應時強調是真人真事，「我都無諗過港女可以咁」，其他網民亦說見慣不怪，「唔假，我都遇過咁嘅港女，仲要唔細，可以話係好X多想世界圍住佢轉」。