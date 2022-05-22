批穿瑜伽褲出街損市容　男子力數港女2宗罪惹罵戰：想報警拉佢哋

【瑜伽褲】不少女生日常出街都愛穿瑜伽褲，貪其方便又舒適，但近日有網民於討論區發文，指其「朋友」質疑為何港女「咁鍾意着住條瑜伽褲周圍走」，直指「你唔x係去做瑜伽你着乜x呀」，又批評港女身形差、穿瑜伽褲像露出下體。帖文引來網上激辯，有網民認同「基本上着瑜伽褲10個有9個都唔掂」，亦有網民批評不尊重女性，反問：「唔通啲佬着波衫就係踢波咩？」



健身達人Coffee林芊妤早前拍片分享，如何避免穿瑜珈褲遇尷尬情況。（IG：@coffee89921）

近日有網民在連登討論區以「有個澳門朋友問我：點解香港女仔咁鍾意著住條瑜伽褲周圍走？」為題發文，指突然被「澳門朋友」問到香港女生的衣著潮流，只好回應「好睇啩…」。沒料「朋友」隨即怒斥「乜x嘢叫瑜伽褲啊？你唔x係去做瑜伽你着乜x啊？」，又反問他：「如果成街男人着住條單車褲周圍走你又點睇？」

樓主說，其「朋友」連珠炮發狂數港女「罪狀」，包括「pat（臀部）形唔靚」、着瑜伽褲像露出下體等，斥責「咁不如唔好着？仲要露得咁x自信，真係想報警拉晒佢哋」，令樓主不知如何應答。

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

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帖文引來網上罵戰激辯，有網民認同樓主「朋友」所言，「啲路人着緊身衣一般好肉酸」、「基本上着瑜伽褲10個有9個都唔掂，但個個都覺得自己係嗰一個」、「以為有自信等於好，又唔知自己有損市容，望到佢都怕生眼挑針」。

亦有大批網民批評樓主「朋友」不尊重女性，反駁「唔通啲佬着波衫就係踢波咩」、「全世界有個好奇怪現象，明明唔係去打波踢波都着波鞋」、「擺明唔尊重女性啦」、「瑜珈褲係本世紀最偉大發明」、「咁着短裙又得唔得？」、「着得自己舒服，鍾意就得啦，關你乜事？」。也有網民認為以上對話太誇張，不相信是「真實對話」。