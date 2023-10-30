萬聖節原來有禁忌！命理專家驚揭「扮鬼」下場：導致運勢會降低

萬聖節許多人會大玩角色扮演，將自己裝扮成各種熱門電影角色、鬼怪，但此舉可能會觸碰禁忌！台灣命理專家柯柏成表示，這樣做會被鬼怪誤認為同類，導致運勢降低。



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柯柏成於臉書發文分享，每到11月1日西洋的萬聖節節日，萬聖夜就是10月31日的晚上（Halloween或Hallowe'en，為「諸聖節的昏夜前時」），就是西洋人在過的鬼節，因為近代過度的商業化包裝，算是被行銷出來的節日。

柯柏成引用已故國學大師曾仕強教授所言，「節」在古代音及意都同「劫」，過節如同過了一個劫數，每一個節氣都是一個小劫數，二十四節氣代表地球在公轉太陽軌道日照直射的位置轉換，每到一個級距而產生的季節氣候轉換再多過幾個就像平常的劫數過得不夠再多加幾個的概念。

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柯柏成說，沒有明確理由將自己打扮為妖魔鬼怪的樣子參加聚會，雖在西洋的風俗上是認為，這樣妖魔鬼怪會將自己當作同類就不加害，事實上，此舉會造成運勢降低，因為穿著打扮和行為都跟鬼怪一樣，頻率自然就接近。

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