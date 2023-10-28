萬聖節｜灣仔海濱大型南瓜吸睛　嘩鬼無分年齡　派糖換糖樂此不疲

在萬聖節前的周末，今晚（28日）灣仔海濱聚集了一家大小，「Harbour Chill 海濱休閒站」舉行「繽紛魔法嘉年華」熱鬧非常，周圍傳出「Trick or Treat（不給糖就搗蛋）」聲音，彌漫濃烈萬聖節氣氛，也有不少市民因為大型南瓜充氣裝置吸引而來。不只是年輕人，亦有長者過來「打卡」過節，無償向小朋友派糖果，「過節」前放棄早睡早起只因：開心呀嘛！



10米巨型充氣南瓜裝置供市民打卡

灣仔「Harbour Chill 海濱休閒站」舉行「繽紛魔法嘉年華」，內設高達10米的巨型充氣南瓜裝置供市民打卡，男女老幼均忙著爭位，希望找到最好嗰度拍下歡樂時刻。現場的南瓜彈跳床，不少小朋友於奔奔跳跳「放電」。

小朋友喊Trick or Treat

現場為小朋友專設泡泡遊戲，只要站在圈內，則可以為被泡泡包圍。亦有工作人員穿上充氣衣服，打扮成恐龍與小朋友互動。只要有人手翹著南瓜籃，則會吸引小朋友過來喊「Trick or Treat（不給糖就搗蛋）」。

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年過六旬花400元華麗裝身首次派糖 陳女士：開心呀嘛

周先生和陳女士每年萬聖節均前往蘭桂坊慶祝，二人得悉今晚灣仔海傍有萬聖節裝置可以打卡，亦過來湊熱鬧。儘管已年過六旬，陳女士亦裝扮華麗，帶着紅色假髮，融入小朋友之中交換糖果。她透露，花了約400元裝身。身旁的男友亦不輸蝕，頭上帶着兩個頭箍。

他們笑言，家人不愛外出過節，「思想唔同」，所以二人相約於此慶祝，「好日子，開心呀嘛，今日又星期六，蘭桂坊未有咁熱鬧，31號先。」今次是陳女士是第一次派糖，伴隨着她「出動」的還有一輛由輪椅改裝而成的「車」，供她腳痛時可以坐下休息，這輛車正是由心旁的周先生為她設計。

李先生與李太為3歲的兒子打扮成唐老鴨，父母為求盡興亦穿上萬聖節服裝。本來打算帶兒子玩彈床及其他工作坊，但原來預約一早已爆滿，未能即場登記。不過，兒子未見因此而失望，他樂於與同場的其他小朋友一起互動，樂此不疲。

一家三口往夜市前感受萬聖節氣氛 預備一箱糖果與其他小朋友交換

李太說，唯有過來感受氣氛：「教阿仔講多啲『Trick or Treat（不給糖就搗蛋）』，令到個仔大膽啲，同人交流多啲。」她特意為兒子預備了一箱糖果，讓他與其他小朋友交換，稍後亦會一家三口前往旁邊的夜市逛一逛。

林先生和林太與7歲的女兒本來於尖沙咀海旁消遣，被對岸的大型南瓜吸引。為了女兒可以慶祝萬聖節，林太特意為她添置小丑裝。灣仔夜市「海濱藝遊坊」今個周加場，一家三口打算「打卡」之後則去夜市逛逛。