家中自來水煲滾就夠？1原因食水要過濾　裝修佬拆解濾水器5大迷思

今時今日，家居食用水是否煲滾就足夠？答案肯定是不夠！由2015年震驚全港的鉛水事件，揭發不少樓宇的食用水都有嚴重的重金屬超標，為食用水安全響起了一個大大的警號！不少人都開始購買淨水器來保障食水質素，市面上林林總總的家用淨水器成為一個恆常家居議題，大眾對於淨水器也有着很多迷思或誤解，這篇文章就蒐集了5條常見迷思，立即為大家一一拆解！



自來水是經過輸水管送到家家戶戶，這些輸水管會有老化或者破損，因此在輸送過程中可能已受到污染。（裝修佬提供）

迷思1：自來水已經過濾水廠處理，還需要家用淨水器嗎？

自來水處理廠通常只能去除部分污染物，一些特殊污染、病毒或某化學物質則難以過濾清除。而且自來水是經過輸水管送到家家戶戶，這些輸水管會有老化或者破損，因此在輸送過程中可能已受到污染。所以，使用家用淨水器可以保障基本水質，提高飲用水的安全性。

迷思2：家用淨水器可以去除所有污染物質？

首先不同類型淨水器有不同的過濾效果，一般來說家用淨水器只能去除細菌和病毒，而無法過濾化學物質，如砷、氟化物等。所以，在選擇家用淨水器時，要先了解它的濾水功能如何，再因應家居水質情況選擇合適淨水器。

家用淨水器都可以去除水中的氯氣和異味，自然會提升水的口感。（網上圖片）

迷思3：家用淨水器除濾水外，可否提升水的口感？

大部分家用淨水器都可以去除水中的氯氣和異味，自然會提升水的口感。但對於一些重度受污染的自來水，即使是用了家用淨水器，都未必能改善口感。

迷思4：家用淨水器的濾芯壽命如何？需要經常更換嗎？

一些新型號的家用淨水器濾芯通常壽命較長，可以使用數年之久。所以在選擇家用淨水器時，需要注意濾芯的類型和壽命，方便日後的更換。

家用淨水器濾芯通常壽命較長，可以使用數年之久。（網上圖片）

迷思5：經常聽到家用淨水器有採用RO技術，究竟是甚麼？

RO技術即是反滲透技術，是一種通過半透膜過濾水中的雜質和污染物質的方法。配備RO技術的淨水器，是可以過濾更多的污染物，包括水中的病毒、細菌、重金屬、有機化合物等污染物質；後置活性炭濾芯可以過濾水中殘留的異味和氯氣，改善水的口感。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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