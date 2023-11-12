內地男帶妻女來港拿身份證　遇4件事被震撼：感受到港人超多善意

【香港旅遊／內地客】遇上好人好事，豁然開朗。有內地男於小紅書發文表示，他近日帶妻女來香港拿身份證，遇到4件事被震撼，直指「在香港感受到了港人超多善意」，又大讚「幾件小事情再次證明香港人在保持距離感的同時，是非常非常nice的」。

帖文引來網民熱議，「香港人對有素質守規矩的人都很客氣友善」、「香港人是超級有禮貌哦」。也有人指出，任何地方都好人壞人，但認為香港還是友好的人較多，「（香港）有偏見不友好的人也是有的，但個人覺得還是很少數」。



有內地男於小紅書發文表示，他近日帶妻女來香港拿身份證，遇到4件事被震撼。（小紅書）

該名自稱「香港優才」的內地男，於小紅書以「HK小朋友在HK感受到了港人超多善意」為題發文，講述近日來港經歷。他表示，多年前在香港上學及工作過2年，今次帶同妻子及女兒來香港拿身份證，結果遇到4件事被震撼到，大讚「幾件小事情再次證明香港人在保持距離感的同時是非常非常nice的」。

事件1：善心香港大媽



樓主指出，他們當日到1間網紅甜品店用膳，其女兒吃東西時濺到身上，與他們同枱的香港大媽看着他手忙腳亂幫女兒擦，便拿出1整包紙巾說「你們帶着，給小朋友用」，然後笑笑就走了。

事件2：善心老闆娘



樓主說，他們在西營盤光顧咖啡店，「老闆娘也是美國留學回來的，普通話英文都講得很好，也包容我的蹩腳廣東話」，而他們臨走時，老闆娘竟把店裏賣的玩具兔子燈，送了1個給其女兒，令女兒超級開心。

樓主於小紅書分享在香港遇到的暖心事。（資料圖片）

事件3：善心小巴司機和乘客



樓主表示，他與妻子坐小巴，因為零錢不夠全程又只能用「水皮粵語」半說半猜，「我說要不就給個整的20不要找了」，最後坐在其後方的老爺爺提議「小朋友就別給錢了」，司機也附和說「你別給了」，而到站後，更有好幾個大爺大媽一起提醒他們落車，「怕我們聽不懂地點」，形容「很有意思的景象」。

事件4：善心店員



樓主指，在銅鑼灣港鐵站女兒突然想上廁所，他於是抱着女兒問路，旁邊的店員該問他「是小朋友上廁所嗎？」，待他們回答後，就把他們帶到員工通道，「省了我們好多路」。

樓主強調，一直覺得香港人其實很好。（小紅書）

樓主最後有感而發，說多年前在香港時就覺得香港人其實很好，「很多沒去過的人都說『那只是因為你長得帥』，但我真心覺得只要自己夠禮貌夠nice，所有人都是會同樣回應的」。

帖文引來內地網民熱議，認同香港人大部份都很友善，「在香港生活了十年，直觀感受是：沒事的時候都是冷漠臉，有事的時候就會不知道從哪裏走過來很多人看看要不要幫忙」、「香港人是超級有禮貌哦，不小心擋路都會說sorry，特別喜歡這樣的社會氛圍，我自己是內地人，但每次回內地都一堆人擠來擠去真的好煩」、「香港人對有素質守規矩的人都很客氣友善。對素質低不守規矩的人特別厭惡，這種人恰恰從來認識不到自己的問題。所以只會萬能甩鍋牌：歧視！」、「有偏見不友好的人也是有的，但個人覺得還是很少數，而且有偏見的人哪裏都有」。

亦有香港網民表示「我們歡迎一切有禮貌，有邊界感的遊客」。