驚！內地女來港搭巴士　驚見1情況被震撼：大陸人驚呆了，非常好

【香港旅遊／小紅書／十一黃金周】出來旅遊必有一番體會。有內地女於小紅書發文表示，她來香港旅遊時搭巴士，被巴士的收費機制震撼到，直指「大陸人驚呆了！」。她又認為在香港旅遊「體驗感非常好」，明言下次還會再來。帖文引來網民熱議，分享在香港搭巴士的經歷，亦有港人留言歡迎樓主再來香港。



有內地女於小紅書發文表示，她來香港旅遊時搭巴士，被巴士的收費機制震撼到。（小紅書）

該內地女於小紅書發文講述在香港旅遊搭巴士經歷及體會，明言被香港巴士收費機制震驚到，「香港巴士好貴，大陸人驚呆了。坐了一站支付寶扣了10.5塊，後來一查原來是不管從哪坐到哪就是一樣的價格」。

樓主小紅書帳戶資料顯示，她來自內地安徽，當地公共交通工具常規路線票價劃一2元人民幣（約2.15港元），故香港巴士對比內地公共交通工具，價格較昂貴。

該內地女於小紅書發文講述在香港旅遊搭巴士經歷及體會。（小紅書）

不過樓主強調，這次在香港旅遊搭巴士體驗非常好，下次還會再來，「（巴士）還有插座嘞，拍照也好漂亮，香港非常好」。

帖文引來網民熱議，有網民感嘆「香港什麼都貴」，但也有不少網民認為物有所值，「（巴士）有Wi-Fi、有插座、有冷氣，我覺得物有所值啦」、「你來試試坐香港最便宜的巴士 $2.3，71B從大埔富亨到大埔中心」、「歡迎妳再來」。樓主對香港似乎意猶未盡，回應網民時明言，「已經開始計劃下次啥時候再去（香港）了」。