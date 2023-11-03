不肖子大鬧離島醫院！逼改遺囑奪房產：不准回家　九旬母咁做絕了

這個可算是不肖子「人辦」！有港男於討論區發文表示，他早前到離島1間醫院探病，見到有約60歲的男子大鬧病房，與約九旬母親因房產問題爭吵，其間男子要求母親重寫「平安紙（遺囑）」將房產留給他。當母親拒絕後，兒子竟威脅不讓她回家，稱要將她送去老人院，令母親相當激動。樓主指最終母親按鐘叫護士趕走兒子，事件令他感到難過，「估唔到世間竟然有這樣的忤逆仔，真係禽獸不如」。

帖文引來網民熱議，直斥涉事兒子「真係忤逆仔」，「如果個仔咁樣同我講嘢，我半層都唔畀佢」。也有網民認為外人不知前因後果，不宜妄下判斷，「家事，外人好難講」，亦有網稱「諗起梅媽同佢個仔（梅啟明）」。



有港男於討論區發文表示，他早前到離島1間醫院探病，見到有約60歲男子大鬧病房，與約九旬母親因房產問題爭吵。（示意圖，非當事人／GettyImages）

該港男於香港討論區以「忤逆仔大鬧離島某醫院病房，結果被母叫護士把他趕走」為題發文，表示近日到離島1間醫院病房探病，見到有約60歲男子與他年約九旬的母親，因房產問題大聲爭吵。

有網民表示事件令他想起有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，過去他曾為見梅媽而多次大鬧醫院。（資料圖片）

樓主從2人對話得知，該名母親早前已寫好「平安紙」，但兒子不滿意內容，要求母親重寫，把所擁有的房產全數給他，卻遭母親拒絕。於是兒子大鬧病房爭吵，更威脅母親如不把房產留給他，他就不讓母親回家，並送她到老人院。樓主續說，母親聞言「甚為激氣」，最後按鐘叫護士趕走兒子。

樓主指，看到當時情境感到十分難過，「估唔到世間竟然有這樣的忤逆仔，真係禽獸不如」，又希望該名男子回家反省，「唔好咁不孝喇，做唔好嘅事個天會知，遲早有報應」。

帖文引來網民熱議，指涉事男子是「真正忤逆仔」，「如果我係呢個婆婆，就會將層樓賣咗出去，揸住筆錢去住啲富貴老人院，點都夠養老啦，唔使俾個忤逆仔要脅，同埋等個忤逆仔無地方住」、「如果個仔咁樣同我講嘢，我半層都唔畀佢」、「資產係母親擁有，平安紙亦係母親決定，做仔女嘅只可尊重，不可要求更改」。

有網民表示事件令他想起有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，過去他曾為見梅媽而多次大鬧醫院。（資料圖片）

不過也有網民認為，身為外人不知事件事因後果，不宜妄下判斷，「唔知前因，好難話啱唔啱」、「家事，外人好難講」。

亦有網民表示事件令他想起有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，過去他曾為見梅媽覃美金而多次大鬧醫院。