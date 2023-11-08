公屋｜小紅書女獲派屯門這單位　秒拒絕呻慘　網民看真身嘆：走寶

【公屋申請／輪候】等到公屋，也未必是心儀單位。有女生於小紅書發文大呻，她輪候公屋多時卻獲派屯門三寶之一的大興邨，認為樓齡太舊，感嘆「頓時冇晒心機」，於是果斷拒絕。

帖文引來網民熱議，不少網民指大興邨呎數大、間隔四正，而且交通方便，認為樓主「走寶」。也有網民祝樓主下次派獲心儀屋邨單位。



女生於小紅書發文大呻，她輪候公屋多時卻獲派屯門三寶之一的大興邨，認為樓齡太舊，感嘆「頓時冇晒心機」，於是果斷拒絕。（資料圖片）

該女生於小紅書發文表示，她申請公屋4人單位，近日獲派屯門三寶之一、大興邨興泰樓單位。由於大興邨興泰樓早於七十、八十年代入伙，樓齡超過40年，樓主形容是「超級無敵舊屋邨」，果斷拒絕，抱怨「頓時冇晒心機」。

從樓主上載的配房通知書見到，她獲派大興邨興泰樓3樓低屋單位，月租連差餉1,567元。

從樓主上載的配房通知書見到，她獲派大興邨興泰樓3樓低屋單位，月租連差餉1,567元。（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少網民看到樓主獲派單位真身，認為拒絕是「走寶」，「好大㗎低層，睇都未睇就拒絕」、「係囉，其實舊樓個間隔四正好多」、「我覺得最重要交通方便」。也有網民祝樓主下次派獲心儀屋邨單位，「希望下派派到心儀的房屋，祝你好運」、「還有兩次機會，祝你幸運」。

帖文引來網民熱議，不少網民看到樓主獲派單位真身，認為拒絕是「走寶」。（小紅書）

不過亦有網民批評樓主「身在福中不知福」，「有公屋仲嫌3嫌4，難為住劏房嗰啲交貴租，日日望上樓」、「啱既，你繼續等，留畀其他願意去嘅人」。樓主回應時表示，「每個人都有自己嘅願望和意願，要結合自己嘅條件和需求。寒天飲雪水，冷暖自知，係你都唔會願意去吧」。