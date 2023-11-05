因財害命！女商人遭合夥人駕車猛撞　再被捅15刀不治　遭棄屍溝渠

馬來西亞發生駭人謀殺案。65歲女商人懷疑和35歲女合夥人因生意收益分配問題起爭執，繼而被對方駕車猛撞，再被她用切肉刀連插15刀，女合夥人將遺體棄置在大路旁邊溝渠，事後有保安員發現女屍，因而報案求助，當地警方經調查後拘捕女合夥人，同時檢獲作用兇器的切肉刀。



女合夥人因生意收益分配問題而動殺機，駕車猛撞女商人，再用切肉刀連插15刀。（示意圖/Getty Images）

登州總警長拿督馬茲里在記者會交代案件，65歲死者約5年前經營服裝及頭巾生意，與35歲疑兇是合夥人關係，案發時2人商討生意事宜，疑兇駕駛1輛本田Jazz私家車接載死者，但她們因不滿生意收益分配而發生口角，懷疑有人因而行兇。

本月1日凌晨4時許，烏魯登嘉樓宗教局保安員在瓜拉勿浪大路旁溝渠中，發現女死者，於是報警，救護員發現女死者有15處刀傷，當場不治，警方經調查後，當日上午約11時前往馬江縣的華嘉達拜1間住宅單位拘捕疑兇，檢走1把被丟棄在該單位附近的切肉刀，懷疑是殺人兇器。

女合夥人事後被捕。（示意圖/Getty Images）

警方經進一步調查後，相信疑犯用車撞向死者，繼而用切肉刀在其身上捅了15刀，殺人後無法開車逃走，於是棄車，隨街攔截1輛客貨車逃離案發現場。

馬茲里說，遺體會被送往烏魯登嘉樓醫院解剖，警方則會引用刑事法典302條文（謀殺案）調查案件。

（綜合）