公屋首派屯門三寶這屋邨　有8個月減租　居民竟勸拒絕：環境最差

公屋難求，但獲派俗稱「屯門三寶」又未必高興？有網民近日發文，指一直輪候新界3人公屋單位，近日首派屯門蝴蝶邨蝶聚樓，而且有8個月減租優惠，覺得配套不錯，但又正考慮拒絕後的部署，不知應否轉回擴展市區隊伍。未料不少網民籲樓主拒絕，更有居住邨內的住戶直指「三寶居住環境最差係蝴蝶」、「衛生環境差」，力勸要三思。不過，有網民看出樓主突然轉排新界區單位是「想博富蝶，呢鍋熟透喇」，又有留言認為有可能三派都是舊樓，接受首派至少不用捱貴租。



樓主首派屯門蝴蝶邨蝶聚樓，認為配套不錯，有8個月的減租優惠。（fb圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發帖，指正以3人家庭身份輪候新界區公屋，8月初見房署主任後，9月確認合格，10月底獲首派，「派咗3寶之一（指友愛邨、蝴蝶邨、大興邨，均為樓齡高舊公屋）。他指單位位於超低層，房署還提供8個月減租優惠，「有冇同路人派過蝴蝶（邨）？」。

樓主上傳的配房通知信所見，他獲派蝴蝶邨蝶聚樓，單位月租為1,209元，租約生效後可享有8個月的租金減免，每月繳交的寬免租金為604元，若接受單位，需於11月3日早上到屋邨辦事處辦理有關手續。

他好奇問現時新界3人輪流的話，是否多數獲派「三寶」，又正思考如拒絕後應怎部署，「留守新3還是轉回擴隊（擴展市區）」，指本身是排擴展市區「超前號」（申請編號前於房署公布的配房大約最高編號），「請多多指教，祝大家早日派心水，安居樂業！」。

樓主又透露自己是8月初由擴展市區隊伍轉到新界，未說明輪候時間，但未收過特快公屋編配信。帖文其後以題為「新3好不幸首派屯門三寶！超低層有8個月減租優惠」轉載到公屋討論區。

有聲稱居住邨內的網民指：「三寶居住環境最差係蝴蝶。」（資料圖片）

不少網民建議樓主拒絕單位，有人同樣新3首派蝴蝶邨中層單位，上門查看後覺得「超級差，拒絕咗二派友愛邨」、「上去睇，親自拒絕」。有居於邨內的網民力勸樓主放棄，認為「三寶居住環境最差係蝴蝶，除咗交通配套方便，學校多之外好多問題，樓主要認真考慮下」。

樓主回覆認為配套蝴蝶邨不差，只是怕低層有老鼠。該居民解釋，屋內環境各舊屋邨差不多，「問題係依度衛生環境差」，指大堂地下很多垃圾煙頭、用過口罩，「亦親眼見過有街坊離遠飛袋垃圾去蓋住咗嘅垃圾桶上」。而且居民指邨內球場會有人播歌及許多小孩尖叫，住在中層關門都會聽到，「我住咗幾年報咗警幾次，保安俾我投訴到去保安公司，同邨嘅朋友都有類似嘅經歷，真心勸你要三思」。

樓主透露自己原本在排擴展市區公屋。（資料圖片）

也有網民認為舊屋邨一樣不錯，「我首派皇后山，二派蝴蝶邨，我哋都要咗蝴蝶邨」、「我7月新3二派蝴蝶，入伙咗兩個月，其他真係唔太差，不過你首派其實可以博下，我有個2歲小朋友，開支大咗好多，唔想再捱貴租」、「我三派都係舊樓啦，欠缺運氣」、「如果你想要快，依家就有樓畀你上，舊又唔要，咁即係唔係想快上樓，咁點解唔返去等東涌，過嚟做乜」。

由於樓主本身是擴展市區超前號，突然轉去新界，網民看出他想派到新的大埔富蝶邨，「早唔轉遲唔轉，想博富蝶，呢鍋熟透喇。轉去市區避一避，跟貼青衣新樓預派時間，見差唔多再轉返擴展搏殺過」，樓主也笑言富蝶邨「派晒啦」。